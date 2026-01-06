Spis treści: Zmiany w składaniu wniosków o refundację. Nowe zasady Kto może ubiegać się o refundację składek ZUS z PFRON?

Wniosek Wn-U-G to podstawowy formularz, na podstawie którego PFRON wypłaca refundację składek ZUS osobom z niepełnosprawnością prowadzącym działalność gospodarczą.

Do tej pory przedsiębiorca składał go co miesiąc po opłaceniu składek i tylko w wybranych sytuacjach dołączał dodatkowe informacje o pomocy de minimis (innych formach wsparcia ze strony państwa).

Od 2026 r. zasada się zmienia: już przy pierwszym wniosku wysyłanym w nowym roku - albo przy pierwszej korekcie złożonej po 31 grudnia 2025 r. - obowiązkowo trzeba dołączyć formularz INF-O-PdM albo INF-O-PdR.

Jeżeli ten załącznik nie trafi do PFRON razem z Wn-U-G, Fundusz nie zrealizuje refundacji, tylko odeśle dokumenty do poprawy, co oznacza opóźnienie płatności.

Zmiany w składaniu wniosków o refundację. Nowe zasady

Dotychczas wiele firm traktowało formularze INF jako dokumenty składane okazjonalnie, głównie wtedy, gdy zmieniały się dane albo pojawiała się nowa pomoc publiczna. Od 2026 r. punkt ciężkości zostaje przesunięty na początek roku: PFRON chce mieć komplet informacji już przy pierwszym wniosku, a o tym, który wniosek jest pierwszy, decyduje wyłącznie data nadania.

Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy dokumenty za grudzień i styczeń są wysyłane blisko siebie lub z opóźnieniem. Warto też pamiętać, że formularz INF nie może być wysłany samodzielnie i zawsze musi być dołączony bezpośrednio do Wn-U-G.

Zmienia się również sam formularz INF-O-PdM, który od 2026 r. występuje w nowej wersji. Powodem są zaktualizowane przepisy o pomocy de minimis oraz wprowadzenie nowej klasyfikacji PKD 2025, funkcjonującej równolegle z dotychczasową PKD 2007 w okresie przejściowym.

W praktyce oznacza to konieczność wskazania w formularzu kodu PKD i zaznaczenia, z której klasyfikacji korzysta przedsiębiorca. Dodatkowo trzeba pamiętać, że INF-O-PdM składa się dla większości działalności, natomiast INF-O-PdR wyłącznie wtedy, gdy refundacja dotyczy działalności rolniczej, rybołówstwa lub akwakultury; błędny wybór załącznika lub jego brak kończy się formalnym wezwaniem do korekty.

Kto może ubiegać się o refundację składek ZUS z PFRON?

Refundacja składek ZUS jest przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością, które prowadzą działalność gospodarczą i samodzielnie opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem podstawowym jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz faktyczne opłacenie składek przed złożeniem wniosku Wn-U-G, ponieważ PFRON ocenia prawo do refundacji dopiero na podstawie zapłaty.

Dopuszczalne jest niewielkie opóźnienie, ale nie dłuższe niż 14 dni; przekroczenie tego terminu może skutkować odmową refundacji za dany miesiąc.

Zwrot z PFRON obejmuje składki emerytalne i rentowe. Ich wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności oraz od kwot faktycznie opłaconych zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Urząd wyraźnie wyklucza zwrot tej części składek, która została pokryta ze środków publicznych, aby uniknąć podwójnego finansowania. W praktyce oznacza to, że najpierw trzeba zapłacić składki do ZUS, a dopiero potem złożyć wniosek o refundację wraz z informacją o innych formach pomocy publicznej, z których korzysta przedsiębiorca.

Z tej formy wsparcia w praktyce korzystają przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dla których składki ZUS stanowią stałe i znaczące obciążenie finansowe. Refundacja z PFRON w skali roku może oznaczać realne oszczędności liczone w dziesiątkach tysięcy złotych, w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek i stopnia niepełnosprawności.

Dla wielu jednoosobowych firm jest to mechanizm stabilizujący płynność finansową, który zmniejsza presję comiesięcznych kosztów i ułatwia utrzymanie działalności w okresach słabszych przychodów.

Agnieszka Prasek z IMGW: Mróz, śnieg, a potem marznący deszcz Polsat News