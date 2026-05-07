"Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostrzeżeniu pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami w czwartek. Szczególnie trzeba będzie uważać w drugiej połowie dnia.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pięć województw z zagrożeniem. Komunikat IMGW

W czwartek burze pojawią się na południowym wschodzie kraju, gdzie będzie zalegać ciepła masa powietrza.

Burze z ulewami będą się rozwijać głównie późnym popołudniem i wieczorem. Przyniosą intensywne opady deszczu, sięgające 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, choć lokalnie może spaść ponad 30 litrów deszczu. Miejscami może też padać grad.

Ze względu na niebezpieczne warunki IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla następujących województw:

podkarpackiego ;

małopolskiego ;

lubelskiego ;

większości świętokrzyskiego (bez krańców zachodnich);

powiatów lipskiego i zwoleńskiego w mazowieckim.

Rozwiń

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 14:00 i utrzymają się do 2:00.

Oprócz ulew burzom towarzyszyć będą także silne podmuchy wiatru, dochodzące do 60-65 km/h, choć punktowo mogą osiągać około 70 km/h.

Na czwartku się nie skończy. Zagrzmi również po zachodzie słońca

Niespokojnie będzie także po zmroku. W nocy z czwartku na piątek burze utrzymają się na południowym wschodzie. Mogą potrwać przez całą noc, choć najintensywniejsze będą w jej pierwszej połowie - prognozuje IMGW.

Tak samo jak za dnia, nocą podczas burz potrwają ulewy z sumą opadów do około 30 litrów wody na metr kwadratowy, cały czas może też popadać grad, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-75 km/h.

-----

"Polityczny WF": Pełczyńska problemem rządu Tuska? "Nie chce być zwasalizowana" INTERIA.PL