W skrócie MSWiA organizuje w sobotę specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze we współpracy z Państwową i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Podczas treningów mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alerty RCB o zagrożeniach z powietrza i jak postępować w sytuacji alarmowej, zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Resort informuje, że pracuje nad wdrożeniem technologii Cell Broadcast oraz aplikacji umożliwiającej wysyłanie powiadomień push z alertami alarmowymi na telefony mieszkańców do końca 2026 roku.

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W sobotę w woj. lubelskim i podkarpackim MSWiA z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi organizuje specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Na treningach będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza.

Strażacy PSP i OSP zapraszają do swoich strażnic i remiz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w sobotę w godzinach 11-14.

W sobotę treningi reagowania w Lubelskiem i Podkarpackiem

MSWiA wskazuje, że w związku z coraz większą skalą ataków powietrznych Rosji na zachodnie terytoria Ukrainy położone niedaleko granicy z Polskąw rośnie zagrożenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez wrogi obiekt.

"Organizujemy specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze w woj. podkarpackim i lubelskim. Przygotowaliśmy proste, intuicyjne wskazówki dla ludności. Poprosiliśmy o wsparcie strażaków, którzy w swoich komendach powiatowych i miejskich PSP, a także remizach OSP zorganizują w sobotę treningi edukacyjne dla mieszkańców, by wiedzieli, jak reagować po usłyszeniu sygnału alarmowego" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.

Treningi w tych dwóch województwach są kontynuacją ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 154 tys. osób. W działania włączają się komendy powiatowe i miejskie PSP, wojewodowie oraz samorządy. Treningi będą organizowane m.in. w komendach i strażnicach Państwowej Straży Pożarnej, remizach, a także w wielu lokalnych punktach, w których mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę o reagowaniu na zagrożenia.

Specjalne treningi reagowania - czego się spodziewać

Podczas treningów mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB dotyczące zagrożeń z powietrza i jak reagować na kolejne komunikaty; co zrobić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy lub otrzymamy polecenie znalezienia bezpiecznego miejsca; jak postępować, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku (gdzie się udać i jak wybrać bezpieczne pomieszczenie); jak reagować, gdy jesteśmy na zewnątrz (gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia); jak korzystać z aplikacji "Gdzie się ukryć" i wcześniej sprawdzić najbliższe dostępne miejsca schronienia; dlaczego warto wcześniej ustalić z rodziną sposób reagowania i zapoznać się z "Poradnikiem bezpieczeństwa".

MSWiA informuje, że udoskonaliło system alertów RCB, tak, by informować mieszkańców o zagrożeniach atakami z powietrza oraz wskazywać właściwą reakcję. W zależności od sytuacji mieszkańcy terenów zagrożonych mogą otrzymać m.in. komunikaty o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, o zmasowanym ataku na zachodnią Ukrainę lub o bezpośrednim zagrożeniu atakiem z powietrza na terytorium Polski. Alerty mogą pojawiać się kolejno, a ich treść wskazuje, czy oczekiwać dalszych komunikatów, czy już znaleźć bezpieczne miejsce.

"Pracujemy także nad wdrożeniem technologii Cell Broadcast, która pozwoli uruchamiać sygnały alarmowe bezpośrednio na telefonach obywateli. Do końca 2026 roku uruchomimy również specjalną aplikację na telefony, które umożliwi wysyłanie powiadomień push z alertami alarmowymi na telefony mieszkańców" - informuje resort.

Informacje o lokalizacji weekendowych punktów reagowania w województwie podkarpackim i lubelskim znajdują się na stronach internetowych komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych PSP z woj. lubelskiego i podkarpackiego.



