Reakcja MSWiA po kradzieży auta rodziny Tuska. Nowe informacje

Kompletnie nie łączyłabym tych dwóch spraw, ponieważ komendant SOP-u zawnioskował o zaległy urlop. Zgodnie z kodeksem powinien nawet odebrać zaległy urlop i na nim przebywa - powiedziała dla Polsat News rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka. Wcześniej media donosiły, że szef SOP przebywa na przymusowym urlopie po kradzieży auta Donalda Tuska.

Sprawa kradzieży auta Donalda Tuska. Nowe informacje
Sprawa kradzieży auta Donalda Tuska. Nowe informacjeMaciej Luczniewski/Reporter

  • MSWiA zaprzecza, że urlop komendanta SOP jest powiązany z kradzieżą auta Donalda Tuska.
  • Rzeczniczka Gałecka podkreśliła, że komendant przebywa na zaległym urlopie i nie podjęto wobec niego żadnych formalnych kroków.
  • W sprawie kradzieży samochodu rodziny premiera zatrzymano podejrzanego, a SOP wyciągnął konsekwencje wobec dwóch pracowników.
Gałecka zaprzeczyła, że MSWiA podjęło jakiekolwiek kroki, aby odwołać komendanta SOP, Radosława Jaworskiego. - Przed uzyskaniem raportu absolutnie nie ma żadnych takich kroków - zaznaczyła. Wyraźnie podkreśliła, że nie ma powodów, aby łączyć urlop komendanta z kradzieżą samochodu premiera.

- Każdy ma prawo do urlopu, pan komendant wnioskował o taki urlop, podpisał taki urlop i taki urlop otrzymał. Zaznaczam, że jest to urlop zaległy. Tak potwierdzam, obecnie przebywa na zaległym urlopie - dodała rzeczniczka MSWiA.

Szef SOP na przymusowym urlopie? MSWiA dementuje

Gałecka nie odpowiedziała na pytanie dotyczące dodatkowej ochrony dla rodziny premiera Donalda Tuska. - To są informacje niejawne, absolutnie nie mogę ich udzielać - powiedziała dla Polsat News. Wcześniej nieoficjalnie donosiły o tym media.

Rzeczniczka MSWiA nie potwierdziła również informacji o tym, że premier Tusk domagał się dymisji szefa SOP.

- W tym przypadku prawdą jest, że SOP wyciągnął konsekwencje wobec dwóch pracowników, że komendant przebywa na zaległym urlopie i że minister Kierwiński oczekuje na raport - podsumowała Gałecka.

    Skradzione auto Donalda Tuska. Doniesienia mediów

    W środę rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała, że w resorcie nie zostały podjęte jeszcze żadne konsekwencje związane z kradzieżą samochodu rodziny premiera.

    Minister Marcin Kierwiński zwrócił się z prośbą o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa. Dalsze decyzje w sprawie miały zapaść po jego analizie i rozmowie ministra Kierwińskiego z komendantem SOP.

    Gałecka potwierdziła natomiast medialne doniesienia mówiące o zwolnieniu szefa i wiceszefa zarządu Biura Ochrony Premiera.

    Jak informowały Radio Eska oraz "Super Express", funkcjonariusze nie kryją oburzenia i nazywają całą sytuację skandalem. Argumentują, że ich zadaniem jest ochrona premiera, nie jego samochodu. Donoszono też, że szef Służby Ochrony Państwa - generał brygady Radosław Jaworski - został wysłany na przymusowy półroczny urlop. Dodatkowo pełną ochroną została objęta rodzina premiera.

      Kradzież samochodu rodziny Tuska. Podejrzany z zarzutami

      Należący do rodziny Donalda Tuska samochód zniknął spod domu premiera w Sopocie w nocy z 9 na 10 września.

      Auto udało się odnaleźć po kilku godzinach na jednym z parkingów w Gdańsku.

      Po czterech dniach na gdańskim lotnisku policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie kradzieży Łukasza W. 41-letni mężczyzna planował wylot do Bułgarii.

      W połowie września W. usłyszał zarzuty kradzieży samochodu z włamaniem oraz posłużenia się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

