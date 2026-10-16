RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. "Operuje polskie lotnictwo"

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego z powodu ataku powietrznego na Ukrainę.

Alerty RCB otrzymały wybrane powiaty w obu województwach. W polskiej przestrzeni powietrznej działają samoloty wojskowe.

W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainie doszło do przerw w dostawie prądu i obrażeń cywilów.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na platformie X opublikowało komunikat, że trwa "rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy". W związku z tym alerty otrzymali odbiorcy przebywający na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.

W treści ostrzeżenia przekazano: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

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Opublikowano także listę powiatów w poszczególnych województwach, gdzie mieszkańcy otrzymali alerty.

W woj. lubelskim alert RCB objął powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Powiaty w woj. podkarpackim to: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Atak Rosji na terenie Ukrainy. Polska poderwała myśliwce

Polska poderwała samoloty w związku z rosyjskimi atakami dronów na obwód wołyński na Ukrainie, który graniczy z Polską. Uderzenia pozbawiły prądu 370 tys. osób, pociski trafiły w przedsiębiorstwo z zagranicznymi inwestycjami i zraniły dwie osoby - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Roman Romaniuk.

Kolejnych pięć osób zostało rannych, gdy drony uderzyły w budynek mieszkalny w Humaniu, w środkowej Ukrainie - poinformowała policja.

Jak poinformował na X prywatny dostawca energii DTEK, w Kijowie z powodu rosyjskich ataków wprowadzono przerwy w dostawie prądu.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków odwetowych na Rosję

Od godz. 23 mer Moskwy Siergiej Sobianin kilkakrotnie informował o dronach zmierzających w kierunku rosyjskiej stolicy. Według jego relacji obrona powietrzna zestrzeliła 59 bezzałogowców.

Rosyjskie władze nie przedstawiły pełnych informacji o skutkach ataku. W mediach społecznościowych mieszkańcy publikowali zdjęcia i nagrania przedstawiające rozległe pożary.

Ataki objęły również inne regiony kraju. Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar przekazał, że drony uderzyły w rejony aksajski i czernikowski oraz miasto Batajsk.



