Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

RCB alarmuje mieszkańców dwóch województw. Chodzi o atak Rosji na Ukrainę

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert otrzymali odbiorcy w województwach lubelskim i podkarpackim.

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Polskie myśliwce w powietrzu.
Polskie myśliwce w powietrzu. Zdj. ilustracyjneWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i operującym polskim lotnictwie w polskiej przestrzeni.
  • Alert został wysłany do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
  • Wcześniejsze ostrzeżenie RCB omyłkowo trafiło do województwa lubuskiego, za co Centrum przeprosiło.
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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w poście opublikowanym na portalu X.

Decyzją dyrektora RCB, został on rozesłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Alert RCB dla dwóch województw. Chodzi o atak Rosji na Ukrainę

Informacja o akcji polskiego lotnictwa nie została przekazana równolegle przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Służb Zbrojnych, które w podobnych sytuacjach często opisuje podjęte działania.

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Podobne ostrzeżenie ostatnio trafiło do Polaków w poniedziałek. Tego dnia w RCB doszło jednak do pomyłki - alert został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego, a nie województwa lubelskiego.

Centrum opublikowało komunikat w sprawie. "Podczas dzisiejszej wysyłki alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki (...). Skierowanie wiadomości do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - przekazano.

"Mamy świadomość, że alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować" - dodano.

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