Niemal połowa ankietowanych w nowym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uważa, że to rząd Donalda Tuska ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości wokół polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Nieco mniej, bo prawie 42 proc. respondentów twierdzi, iż winę ponoszą poprzednicy, a więc gabinet Mateusza Morawieckiego. Sprawa dzieli więc Polaków, a w poniedziałek emocje mogą na nowo się wzmóc, gdyż tego dnia ogłoszona ma zostać lista dotacji na rzecz twórców kultury.

Przez minione dni żywo omawiano granty dla firm z sektorów HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering/Cafe), czyli hotelarsko-gastronomicznej części naszej gospodarki, która ucierpiała podczas pandemii COVID-19. Oburzenie wśród polityków i internautów wywołały decyzje, dzięki którym przedsiębiorstwa otrzymały pieniądze na zakup osławionych już jachtów lub inne inwestycje odbiegające od podstawowego zakresu ich działalności. Sieć wielokrotnie okrążyła mapa, gdzie wśród różnych dotacji z KPO zaznaczono te najbardziej kontrowersyjne.

KPO w innych państwach Unii Europejskiej. Tam również nie zabrakło problemów

Na innej mapie - tej ukazującej całą Europę - nasz kraj nie jest osamotniony, jeśli chodzi o kontrowersje związane z wydatkowaniem KPO. Jak wskazuje dr Maria Supera-Markowska, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nieprawidłowości pojawiały się również we Włoszech, w Austrii czy Grecji. - W pierwszym z tych krajów działała nawet zorganizowana grupa przestępcza, z kolei Grecy i Austriacy wykryli naruszenia zasad, jeśli chodzi o przetargi czy sposób wydatkowania pieniędzy - dodaje w rozmowie z Interią.

Ekspertka zaznacza, iż spoglądając, jak unijny Fundusz Odbudowy (FO) działa na Starym Kontynencie, trzeba rozróżniać sytuacje, gdy mamy do czynienia z "ewidentnymi oszustwami" od przypadków, kiedy wokół KPO narastają "wątpliwości i kontrowersje co do sposobów rozdzielania środków i celów", na jakie trafiają pieniądze. - W Europie udaje się odnaleźć przykłady oszustw, lecz jeśli chodzi o te drugie działania to już niekoniecznie - zaznacza.

Skąd taki dysonans? Według naszej rozmówczyni najpewniej wynika to z faktu, iż jako Polska "jesteśmy bardzo opóźnieni w rozdysponowywaniu środków z KPO". Zwraca ona uwagę, kiedy utworzono Fundusz Odbudowy i negocjowano kształty związanych z nim Krajowych Planów Odbudowy, a kiedy w większości krajów UE zaczęto te środki wydatkować. - Przez to właśnie sposoby na dywersyfikację podejmowane w naszym kraju są szczególnie widoczne, a niekiedy nawet rażące względem innych państw UE - wyjaśnia.

Skąd wzięły się KPO i Fundusz Odbudowy? Sprawa sięga początków pandemii COVID-19

Przypomnijmy: o konieczności uruchomienia Funduszu Odbudowy mówiło się w Brukseli już po pierwszej fali pandemii, czyli późną wiosną i latem 2020 roku. Dzięki wielomiesięcznym ustaleniom końcem wspomnianego roku Fundusz ustanowiono, a jego wartość wyniosła 650 mld euro. Następnie każde z państw Unii opracowało swój KPO, porozumiewając się z Komisją Europejską, na co zamierza przeznaczyć przydzielone mu środki z FO. Polska taki "kontrakt" z UE zawarła w 2022 roku.

Pieniądze jednak przez wiele miesięcy nad Wisłę nie trafiały. Biorąc przyczyny w jeden nawias, stało się tak ze względu na konflikt ówczesnego rządu PiS z KE. Nasze KPO odblokowano na początku 2024 roku, gdy szefem Rady Ministrów był już Donald Tusk. I wówczas nie obyło się bez politycznej burzy, gdyż opozycja zarzucała, że pieniądze wstrzymywano, aby w Warszawie zmienić rząd. Nowa władza z kolei odpowiadała - mówiąc ogólnie - że uruchomienie KPO to skutek jej sprawczości.

Z perspektywy każdego kraju Wspólnoty pieniądze z Planu to zarówno pożyczki, jak i dotacje. W przypadku Polski chodzi o niemal 60 mld euro, czyli mniej więcej 256 mld złotych, z czego pożyczki stanowią 35 mld euro (148 mld zł), a dotacje - 25 mld euro (108 mld zł). "Kontrakt" z KE zakłada m.in., iż w ponad 40 proc. przeznaczymy te środki na cele klimatyczne, a w jednej piątej mają one wspomóc transformację cyfrową. Chociażby stąd właśnie dyskusja, czy zakup statków albo maszyny do lodów wypełnia te cele.

W innych krajach UE zapomnieli już o KPO. W Polsce jest inaczej

Według dr. Marii Supery-Markowskiej to wynikłe w Polsce opóźnienie co do KPO może powodować wrażenie - niekoniecznie słuszne - że "pieniądze są wydawane niekiedy na siłę". - Jest ważna różnica, gdy porównamy, jak krajowe plany wyglądają w różnych krajach UE, a jak u nas: w innych państwach o pieniądzach z KPO się zapomina, nastąpiło już ich rozliczenie, a u nas zapomnieliśmy o pandemii, lecz o KPO nie. Tymczasem części przedsiębiorców najbardziej potrzebujących tych środków może już nie być na rynku - przypomina.

Jak kontynuuje, dostrzec można między członkami Unii Europejskiej różnice oraz podobieństwa w kwestii używania pieniędzy z KPO. - W każdym z nich proces regulowania tego programu jest kilkuetapowy. Nie jest tak, że Unia decyduje o wszystkim, mówiąc kolokwialnie, ale też państwa członkowskie nie ustalają wszystkich zasad. Po stronie UE były ogólnie zalecenia, formalne i merytoryczne, m.in. dotyczące reguł wsparcia czy liczby komponentów. Kraje Wspólnoty opracowywały z kolei, co wchodzi w ramy wspomnianych komponentów - tłumaczy na łamach Interii.

To również nie ewenement, że w Polsce pieniądze z KPO posłużyły branży turystyczno-hotelarskiej - w końcu podczas fal koronawirusa ośrodki noclegowe, kluby, restauracje czy inne miejsca, gdzie spędzamy wolny czas, były zazwyczaj zamknięte na cztery spusty. Podobno poczyniono na przykład w Hiszpanii i we Francji, gdzie inwestycje także służyły prywatnej infrastrukturze. - Podobnie Grecja wprowadziła też pomoc dla zatrudnionych w turystyce. Przysłużenie się przez KPO temu działowi gospodarki było szeroko stosowaną odpowiedzią na kryzys - zapewnia nasza rozmówczyni.

Unia nałoży karę na Polskę? "Wyniki kontroli mogą mieć dalsze konsekwencje"

Po tym, jak nad Wisłą wybuchła afera wokół Krajowego Planu Odbudowy, stanowisko wydał rzecznik KE Maciej Berestecki. W oświadczeniu przesłanym RMF FM podnosił, iż "Polska ma obowiązek podjąć działania w celu ochrony interesów finansowych UE i odzyskania sprzeniewierzonych środków". Z informacji od niego wynikało też, że jeśli rząd w Warszawie nie zdoła wyciągnąć konsekwencji, w sprawę zaangażują się unijne instytucje, takie jak Prokuratura Europejska czy OLAF, czyli Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

W piątek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i rozwoju regionalnego, która odpowiada za rozdysponowanie pieniędzy z KPO, przyznała, iż doszło do nieprawidłowości w ich wydatkowaniu. Jak pisaliśmy w Interii, jej resort skontrolował do tej pory 16 projektów i w przypadku niektórych wyszło na jaw, że nie wszystko przebiegło tak, jak powinno. Polityk Polski 2050 uściśliła, że ma wiedzę o wynikach kontroli, lecz zależy jej, aby najpierw zapoznali się z nimi przedsiębiorcy. Mają oni jeszcze prawo, by od niekorzystnej decyzji się odwołać.

Jeżeli rozmiar problemu z polskim KPO instytucje unijne uznają za poważną, naszemu krajowi mogą grozić kary? Dr Maria Supera-Markowska odpowiada, że "do ewentualnego działania OLAF-u należałoby podejść ze spokojem, ale wyniki kontroli mogą mieć dalsze konsekwencje". - Istnieje szansa pojawienia się konieczności zwrotu nieprawidłowo wydanych środków, co - w zależności od skali - może być problematyczne. Zauważmy, iż OLAF w swoim czasie, w kontekście dostaw agregatów prądotwórczych dla Ukrainy, polecił, aby środki unijne zwrócić - nadmienia.

Jak uzupełnia ekspertka, "jeżeli wykryte zostaną oszustwa, do organów wymiaru sprawiedliwości może być przekazane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa". - Wchodzi więc kwestia postępowań karnych. Oprócz takich potencjalnych skutków jest kwestia odpowiedzialności politycznej. Sam OLAF jednak nie nakłada kar, ale ma pewne środki, by po przeprowadzonej przez niego kontroli zainicjować ich wprowadzenie - podsumowuje dr Maria Supera-Markowska.

Wiktor Kazanecki

Kontakt do autora: wiktor.kazanecki@firma.interia.pl

"Polityczny WF": Mówią w PiS o tym nazwisku. Poprowadzi ich do zwycięstwa? INTERIA.PL