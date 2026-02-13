W skrócie Burze i intensywne opady powodują powodzie i lawiny błotne we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

W Formello lawina błotna zabiła 58-letniego mężczyznę, a w Vietri sul Mare ewakuowano pięć rodzin.

44-letni Alfonso Flostergher przeżył lawinę śnieżną w Dolinie Aosty dzięki bańce powietrza. Odnalazł go pies

Zachodnie Europa od kilku dni zmaga się z potężnymi burzami. Ogromne zniszczenia zanotowano między innymi w Hiszpanii oraz Portugali. Bardzo niebezpieczna pogoda panuje również na południu kontynentu. Włosi walczą z intensywnymi ulewami, które powodują podtopienia i lawiny błotne. W ośnieżonych górach schodzą lawiny śnieżne.

Woda na ulicach, ziemia się osuwa. Poważne zagrożenie pogodowe

Bardzo niebezpieczna sytuacja w piątek panuje w Kalabrii. Tam wystąpiła z brzegów rzeka Busento w rejonie Molino Irto, zalewając okoliczne tereny. Kilka rodzin zostało odciętych przez wodę, zespoły ratunkowe starają się do nich dotrzeć.

Wylała także rzeka Campagnano między miejscowościami Cosenza i Rende, zalewając kilka ulic. Na miejscu działają strażacy i karabinierzy. W Cosenzy część drogi zawaliła się i ruch w mieście jest utrudniony.

Podtopienia to skutek intensywnych ulew, które trwają w tym rejonie. W ciągu minionych 48 godzin suma opadów miejscami przekraczała 260 litrów wody na metr kwadratowy - informuje agencja ANSA.

Nieopodal Rzymu w czwartek wieczorem doszło do tragedii. Ulewy doprowadziły do zejścia lawiny błotnej na trzypiętrowy dom w miejscowości Formello. Zginął 58-letni mężczyzna, a dwie osoby znajdujące się w sąsiednich mieszkaniach, zostały lekko ranne.

Inne niebezpieczne osuwisko zanotowano na wybrzeżu Amalfi. W miejscowości Vietri sul Mare trzeba było ewakuować pięć rodzin, po tym jak masy ziemi zeszły tuż obok domów poniżej. Rejon wciąż jest monitorowany z pomocą dronów:

W czwartek wieczorem z powodu wiatru wiejącego w porywach ponad 100 km/h zamknięto parki i cmentarze w Cagliari. Zawieszono również kursowanie promów między tym miastem a Neapolem.

Bardzo niebezpieczne warunki - tym razem ze względu na zalegające masy śniegu - panują w górach na północy kraju.

"Duszę się". Przeżył dzięki powietrznej bańce

O włos od śmierci znalazł się 44-letni Alfonso Flostergher, pracownik hotelu w Dolinie Aosty. W czwartek po południu, spacerował po ośnieżonym terenie nieopodal miejscowości Gressoney-La-Trinité. W pewnym momencie porwała go lawina śnieżna.

Mężczyzna został przysypany warstwą śniegu grubą na półtora metra. Przeżył dzięki bańce powietrza, która wytworzyła się między jego głową a rękami. Udało mu się zadzwonić na numer alarmowy. Był w stanie powiedzieć tylko: "Duszę się, duszę się", po czym połączenie się urwało.

W Alpach wciąż schodzą lawiny śnieżne. Jedną z nich udało się sfilmować:

Ofiarę lawiny udało się zlokalizować dzięki namierzeniu telefonu. W ten rejon udali się karabinierzy z psem tropiącym oraz kamerami termowizyjnymi i dronem. Po trwających trzy godziny poszukiwaniach mężczyznę udało się odnaleźć - wywęszył go pies.

Wędrowiec był uwięziony w śniegu w pozycji wyprostowanej. Kiedy w końcu udało się go wydobyć ze śniegu, temperatura ciała mężczyzny wynosiła 27 stopni Celsjusza. Udało się go jednak uratować - został przetransportowany do szpitala, a jego stan jest stabilny i nie budzi niepokoju - podają włoskie media.

Źródło: Rai, ANSA

