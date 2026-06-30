W skrócie Pod koniec czerwca 2026 roku system Państwowego Ratownictwa Medycznego odnotował rekordową liczbę zgłoszeń i interwencji z powodu wysokich temperatur, początku wakacji oraz wzrostu liczby zdarzeń w kraju.

Tylko jednego dnia dyspozytorzy odebrali 19 576 zgłoszeń, z czego 14 027 zakończyło się wyjazdami zespołów ratownictwa medycznego, co było najwyższą wartością dobową od stycznia 2024 roku.

Służby ratunkowe zaapelowały o odpowiedzialność w czasie upałów i przypomniały o konieczności rozsądnego korzystania z numeru alarmowego.

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System Państwowego Ratownictwa Medycznego pod koniec czerwca 2026 roku pracował pod wyjątkowo dużym obciążeniem.

Wzmożona liczba interwencji była związana m.in. z falą wysokich temperatur, rozpoczęciem sezonu wakacyjnego oraz zwiększoną liczbą zdarzeń w całym kraju.

Wskazano, że w dniach 26-29 czerwca 2026 roku odnotowano największe obciążenie systemu PRM od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to wyraźny wzrost liczby zgłoszeń i wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w krótkim czasie.

Rekordowe statystyki zgłoszeń i wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego

Szczególnie intensywny był poniedziałek, kiedy padły rekordowe wartości dobowe. Do dyspozytorów medycznych skierowano łącznie 19 576 zgłoszeń, z czego 13 417 wezwań zostało przyjętych do realizacji.

W tym samym dniu zespoły ratownictwa medycznego odnotowały 14 027 wyjazdów. Jak podkreślono, były to "najwyższe wartości dobowe odnotowane od 1 stycznia 2024 roku".

Tak duża liczba interwencji przełożyła się na ogromne obciążenie pracy dyspozytorów oraz karetek w całym kraju.

Rekordowa liczba interwencji ratowników. Apel o rozwagę w czasie upałów

W związku z sytuacją służby ratunkowe zaapelowały o ostrożność i odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku. Podkreślono, że "każda nieodpowiedzialna decyzja może kosztować czyjeś zdrowie lub życie".

Zwrócono uwagę na konieczność szczególnej troski o dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore w czasie upałów. Wśród podstawowych zaleceń znalazło się regularne picie wody, zachowanie ostrożności na drogach oraz korzystanie wyłącznie z bezpiecznych, strzeżonych kąpielisk.

Służby przypomniały również, aby numer alarmowy wykorzystywać wyłącznie w sytuacjach realnego zagrożenia życia lub zdrowia, co pozwala usprawnić działanie systemu PRM w sytuacjach kryzysowych.

W komunikacie znalazły się także podziękowania skierowane do osób pracujących w systemie ratownictwa. Doceniono "ogromne zaangażowanie i codzienną, ciężką pracę" dyspozytorów medycznych oraz członków zespołów ratownictwa medycznego.

Podkreślono, że to właśnie ich działania w warunkach rekordowego obciążenia systemu pozwalają na sprawne udzielanie pomocy medycznej w całym kraju, mimo wyjątkowo trudnej sytuacji operacyjnej w ostatnich dniach czerwca.





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