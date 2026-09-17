W skrócie Dwóch studentów medycyny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego udzieliło pomocy turyście, który spadł na Rysach, po czym kontynuowali wspinaczkę na szczyt.

Śląski Uniwersytet Medyczny opublikował apel w mediach społecznościowych, aby odnaleźć studentów i podziękować im za pomoc, co zakończyło się ustaleniem ich tożsamości.

Studentami okazali się Michał Kula i Bartosz Antonik, uczelnia przygotowuje dla nich niespodziankę, a historia wywołała pozytywny odzew w mediach społecznościowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do wypadku doszło w poniedziałek na szlaku na Rysy. Turysta spadł z około 20 metrów i doznał poważnych obrażeń głowy. Jak wynika z relacji świadka przekazanej ŚUM, "mężczyzna zatrzymał się tuż nad przepaścią".

Pomocy rannemu udzielili dwaj studenci medycyny. Pozostali przy nim aż do przylotu śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po zakończeniu akcji ruszyli dalej i zdobyli Rysy.

ŚUM rozpoczął poszukiwania. Uczelnia chciała podziękować studentom

Kilka dni po zdarzeniu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego trafił mail od świadka wypadku. Autor wiadomości nie znał nazwisk przyszłych medyków. Zwrócił się więc do uczelni z prośbą o pomoc w ich odnalezieniu. Śląski Uniwersytet Medyczny opublikował apel w mediach społecznościowych.

"Poszukujemy studentów ze zdjęcia! Chcemy im podziękować" - przekazała uczelnia.

Rozwiń

Apel stał się wiralem w sieci. Zdjęcie rozniosło się po mediach społecznościowych a akcja szybko przyniosła rezultat. Kilka godzin później ŚUM poinformował, że udało się ustalić tożsamość obu studentów.

Michał i Bartosz pomogli rannemu. Uczelnia przygotowuje niespodziankę

ŚUM poinformował, że studentami ze zdjęcia są Michał Kula, student 5. roku, oraz Bartosz Antonik z 3. roku Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Katowicach.

"To właśnie oni ruszyli na pomoc turyście w Tatrach. A potem zdobyli Rysy" - przekazała uczelnia.

Rozwiń

Jak wynika z informacji ŚUM, sami studenci mówili, że kierował nimi impuls i nie mieli chwili zawahania, by działać. "Uratowany turysta przebywa w szpitalu, gdzie dochodzi do zdrowia" - podała uczelnia.

Rzeczniczka ŚUM Agata Pustułka poinformowała, że uczelnia skontaktowała się już ze studentami i przygotowuje dla nich niespodziankę.

Historia studentów spotkała się ciepłą reakcją użytkowników mediów społecznościowych. Pod wpisem ŚUM pojawiły się komentarze z gratulacjami i podziękowaniami.

"W tym świecie pełnym znieczulicy - znajdą się czasem ludzie, którzy przywracają wiarę w człowieka" - napisał jeden z internautów. Inny komentujący dodał: "Widać, że macie powołanie do tego zawodu".



