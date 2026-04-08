"Środa pod znakiem chmur i przelotnych opadów" - nie zostawia wątpliwości Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na środę. Do tego temperaturę odczuwalną wyraźnie obniżą mocniejsze porywy wiatru.

Między wyżem a niżem. Spokojnie tylko w zachodniej Polsce

Na zachód od naszego kraju umiejscowił się wyż Quirin, z centrum w rejonie Cieśnin Duńskich. Przyniesie on więcej spokoju w pogodzie, co odczują mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie w środę będzie spokojniej i bez opadów, w dodatku panować będzie mniejsze zachmurzenie.

"W pozostałej części kraju przelotny deszcz, rano miejscami także deszcz ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu, wysoko przyrost pokrywy do 5 cm" - czytamy w prognozie IMGW. Odpowiada za to niż Rapunzel z centrum we wschodniej Europie.

Poza zachodnią Polską będzie nieprzyjemnie, mokro, z możliwymi lokalnymi opadami krupy śnieżnej.

Deszcz i deszcz ze śniegiem opanuje wschodnią i centralną Polskę. Miejscami spadnie krupa śnieżna WXCharts materiał zewnętrzny

Środa będzie chłodna, z temperaturami w okolicach 5-6 st. C na Wybrzeżu, północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich. Nieco więcej, bo około 8 stopni będzie w centrum, na południowym wschodzie i na terenach podgórskich Sudetów. Najcieplej będzie tam, gdzie pogoda będzie najlepsza, czyli w zachodniej Polsce - tam termometry pokażą do 12 stopni Celsjusza.

Środa będzie chłodna w całym kraju. Maksymalnie będzie 12 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna jeszcze niższa WXCharts materiał zewnętrzny

Na odczuwalną temperaturę wpłynie wiatr, który w wielu miejscach będzie porywisty, a na wschodzie podmuchy osiągną do 55 km/h. Z tego powodu może nam się zdawać, że będzie o kilka stopni mniej niż wskazują urządzenia pomiarowe. Wysoko w górach porywy sięgną 65 km/h, w Karpatach mogą one powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Łagodna aura tylko na zachodzie. Pogoda zachęci do pozostania w domach

Ponieważ środa zapowiada się na chłodną, wietrzną i w wielu miejscach mokrą, pogoda przeważnie będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W rejonach, w których wiatr osłabnie oraz się tam, gdzie się rozpogodzi, czyli głównie na zachodzie, warunki przez większość dnia będą obojętne.

W zdecydowanej większości kraju przez niemal cały dzień panować będą niekorzystne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca wciąż przelotnie popada, głównie na wschodzie i południu oraz miejscami w centrum. Będzie to głównie deszcz, miejscami wymieszany ze śniegiem, a lokalni nawet sam śnieg. W Karpatach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm.

W nocy wrócą przymrozki, dochodzące do -3 stopni, a w większości Polski po zmroku nie będzie więcej od zera. Jedynie na Wybrzeżu oraz miejscami na południowym wschodzie może być około 1 st. C.

