Rapunzel i Quirin podzielą się Polską. Nie wszędzie sprzyjająca pogoda
Część Polski doświadczy wiosny z wyraźną domieszką zimy. Na gorszą pogodę muszą się przygotować przede wszyscy mieszkańcy wschodniej części kraju, gdzie aurą rządzić będzie niż Rapunzel. Tam spadnie więcej deszczu, miejscami wymieszanego ze śniegiem. Na zachodzie, który będzie pod wpływem wyżu Quirin, w ciągu dnia będzie znacznie spokojniej i bez opadów. Wszędzie będzie jednak dość chłodno.
"Środa pod znakiem chmur i przelotnych opadów" - nie zostawia wątpliwości Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na środę. Do tego temperaturę odczuwalną wyraźnie obniżą mocniejsze porywy wiatru.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Między wyżem a niżem. Spokojnie tylko w zachodniej Polsce
Na zachód od naszego kraju umiejscowił się wyż Quirin, z centrum w rejonie Cieśnin Duńskich. Przyniesie on więcej spokoju w pogodzie, co odczują mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie w środę będzie spokojniej i bez opadów, w dodatku panować będzie mniejsze zachmurzenie.
"W pozostałej części kraju przelotny deszcz, rano miejscami także deszcz ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu, wysoko przyrost pokrywy do 5 cm" - czytamy w prognozie IMGW. Odpowiada za to niż Rapunzel z centrum we wschodniej Europie.
Poza zachodnią Polską będzie nieprzyjemnie, mokro, z możliwymi lokalnymi opadami krupy śnieżnej.
Środa będzie chłodna, z temperaturami w okolicach 5-6 st. C na Wybrzeżu, północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich. Nieco więcej, bo około 8 stopni będzie w centrum, na południowym wschodzie i na terenach podgórskich Sudetów. Najcieplej będzie tam, gdzie pogoda będzie najlepsza, czyli w zachodniej Polsce - tam termometry pokażą do 12 stopni Celsjusza.
Na odczuwalną temperaturę wpłynie wiatr, który w wielu miejscach będzie porywisty, a na wschodzie podmuchy osiągną do 55 km/h. Z tego powodu może nam się zdawać, że będzie o kilka stopni mniej niż wskazują urządzenia pomiarowe. Wysoko w górach porywy sięgną 65 km/h, w Karpatach mogą one powodować zamiecie i zawieje śnieżne.
Łagodna aura tylko na zachodzie. Pogoda zachęci do pozostania w domach
Ponieważ środa zapowiada się na chłodną, wietrzną i w wielu miejscach mokrą, pogoda przeważnie będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W rejonach, w których wiatr osłabnie oraz się tam, gdzie się rozpogodzi, czyli głównie na zachodzie, warunki przez większość dnia będą obojętne.
Po zachodzie słońca wciąż przelotnie popada, głównie na wschodzie i południu oraz miejscami w centrum. Będzie to głównie deszcz, miejscami wymieszany ze śniegiem, a lokalni nawet sam śnieg. W Karpatach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm.
W nocy wrócą przymrozki, dochodzące do -3 stopni, a w większości Polski po zmroku nie będzie więcej od zera. Jedynie na Wybrzeżu oraz miejscami na południowym wschodzie może być około 1 st. C.
Zobacz również:
