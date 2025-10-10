W skrócie Pracownicy opolskiego NFZ nagrali rapową piosenkę, by zachęcić Polaków do zdrowego stylu życia.

Utwór "Na fali zdrowia" promuje profilaktykę i aktywność fizyczną, jest dostępny na YouTube.

NFZ boryka się z ogromną luką budżetową, która w tym roku sięgnie 14 miliardów złotych.

Pracownicy NFZ z Opola nagrali piosenkę i teledysk, w których zachęcają do zdrowego stylu życia. Promują w niej profilaktykę oraz przekonują, że warto ruszyć się z fotela, zadbać o aktywność fizyczną i zacząć świadomie się odżywiać.

- Wśród pracowników opolskiego NFZ są wokalista i gitarzysta rockowo-metalowego zespołu, DJ z doświadczeniem scenicznym, producent muzyczny, a nawet grafik i filmowiec. Razem tworzą grupę PROFILOVE TEAM - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak wskazuje NFZ, aby zrealizować muzyczny projekt do zespołu dołączył DJ Iro, który "odpowiadał za kompozycję i stworzenie aranżu z myślą o szerokim odbiorcy". - Kolejne zwrotki dopisał i zarapował jego syn, Karol - młody, zdolny twórca, który wniósł świeżość i energię - dodano.

"Profilaktyka to nie ściema, prostszej drogi przecież nie ma"

Utwór "Na fali zdrowia" przekonuje, że warto ruszyć się z fotela, zadbać o aktywność fizyczną i zacząć świadomie się odżywiać. Dostępny jest w serwisie YouTube.

Przygotowany teledysk rozpoczyna się od sceny, w której członkowie zespołu siedzą na kanapie przed telewizorem podjadając chrupki. Przerywa im grupa dzieci, która wyciąga muzyków z domu i zachęca do różnych form aktywności.

Narodowy Fundusz Zdrowia zezwala na nieodpłatną emisję i dystrybucję utworu muzycznego i teledysku w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz publikację w materiałach promocyjnych związanych z emisją.

Gigantyczna luka w budżecie NFZ

Tego samego dnia, kiedy NFZ udostępnił utwór "Na fali zdrowia", podano prognozy dotyczące luki w tegorocznym budżecie NFZ - ma wynieść około 14 miliardów złotych. Są to pieniądze potrzebne do pełnego zabezpieczenia dostępności do świadczeń w tym roku.

PAP, powołując się na swoje źródła, przekazał, że w listopadzie i grudniu w woj. śląskim i mazowieckim może zabraknąć pieniędzy na leczenie.

- Od wielu miesięcy jasno sygnalizujemy, że przy rosnących z roku na rok obciążeniach NFZ nie jest możliwe utrzymanie status quo w ochronie zdrowia bez zwiększania udziału środków z budżetu państwa w budżecie, którym dysponuje Fundusz - wskazywali przedstawiciele NFZ.

Zwiększone wydatki NFZ generuje między innymi ustawa podwyżkowa, która obliguje państwo do corocznych podwyżek dla personelu medycznego. W skali tego roku to ponad 50 mld zł, ponad jedna czwarta całego budżetu Funduszu.

