Prokurator Maciej Młynarczyk wyjaśnił Interii, że w śledztwie badane są dwa wątki. Pierwszy z nich dotyczy doprowadzenia Skarbu Państwa, konkretnie Ministerstwa Sportu i Turystyki, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Według dokumentów prokuratury chodzi o 179 738,19 zł.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podkreśla, że miało do tego dojść poprzez "przedłożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie w błąd przedstawiciela ministerstwa co do zakresu planowanych i wykonanych prac" związanych z projektem "Marka Polska - podstrategia turystyczna".

Wskazywane są artykuły 286. oraz 297. Kodeksu karnego - oszustwo oraz wyłudzenie finansowe.

Śledczy sprawdzą także, czy wśród urzędników Ministerstwa Sportu i Turystyki doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków poprzez zaakceptowanie sprawozdania, rozliczenie oraz wypłatę dotacji mimo nieprawidłowego wykonania umowy.

Podejrzewany jest czyn z artykułu 231. Kodeksu karnego, czyli nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza, za co grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

"Marka Polska". Prokuratura bada sprawę raportu z AI

Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska 29 lipca tego roku. W rozporządzeniu zapisano m.in., że pełnomocnik ma koordynować działania administracji rządowej związane z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej. Celem rozwiązań miało być m.in. skuteczniejsze budowanie i ochrona wizerunku Polski w kraju i za granicą.

Raport Barbary Mróz Gorgoń, nazwany "Polaków portret własny" wywołał krytykę z powodu błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji.

Z dokumentu można było się dowiedzieć, że młode pokolenie Polaków płynnie mówi po mandaryńsku, Polska miała pięcioro noblistów, a Katowice znajdują się w centralnej części kraju.

W zeszłym tygodniu Barbara Mróz-Gorgoń przekazała w mediach społecznościowych, że złożyła rezygnację ze swojego stanowiska. "Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności" - napisała.

Barbara Mróz-Gorgoń to profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodnicząca Rady Doradczej Kotler Impact Poland, profesor wizytująca na Kasetsart University w Bangkoku, autorka wielu publikacji i specjalistka ds. marki i strategii firmy.



