"Raport o stanie państwa". Lewica podsumuje sześć lat rządów PiS

- Po dwóch latach obecnej kadencji parlamentu i sześciu latach rządów PiS czas podsumować to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało w całym obszarze funkcjonowania państwa, co zrealizowało i co zawiodło - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jak podkreśla, "Lewica przygotowała całościowy raport we wszystkich obszarach państwa, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo państwa". - Uważamy, że trzeba dzisiaj pokazać czy Polska jest bezpiecznym krajem w wielu aspektach - zewnętrznym, wewnętrznym, polityki społecznej, bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego, energetycznego - dodał.

- Chcemy pokazać nasz pomysł na Polskę i oprócz wskazywania tego, jak wygląda dzisiaj struktura państwa, gdzie są wady, luki, błędy, pokażemy naszą koncepcję szybkiego naprawienia wielu elementów, pokażemy jak państwo może sprawnie funkcjonować, jeżeli wprowadzi się racjonalną politykę - przekazał Gawkowski.

"Raport o stanie państwa". Gawkowski: opracowany z ekspertami

"Raport o stanie państwa" to dokument liczący 18 rozdziałów, które politycy Lewicy opracowali wraz z ekspertami. Omawiane są w nim m.in. bezpieczeństwo, ustrój i działanie państwa, Polska w UE i sprawy zagraniczne, gospodarka i finanse publiczne, wymiar sprawiedliwości i prawa człowieka, edukacja oraz nauka i szkolnictwo czy samorządy.

Podczas prezentacji raportu głos zabierać będą m.in. wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring-Wielgus, Maciej Gdula, Andrzej Szejna, Katarzyna Kotula, Krzysztof Śmiszek, Marcin Kulasek, Beata Maciejewska, Paulina Matysiak.

Kolejne dziedziny podczas sobotniej prezentacji będą połączone w panele tematyczne, więc m.in. kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości i praw człowieka, a także edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego będą przedstawiane łącznie.

Konferencja dotycząca raportu będzie początkiem serii spotkań przedstawicieli Lewicy, na których szerzej prezentowane będą poszczególne rozdziały i dziedziny zawarte w dokumencie.