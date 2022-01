"Mata" został zatrzymany wraz z drugim mężczyzną w czwartek w nocy.



Raper "Mata" zatrzymany

- W czwartek po godz. 23 na ul. Okolskiej zostało zatrzymanych dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok nieoznakowanego patrolu przyspieszyli, zaczęli się oddalać. W czasie wylegitymowania mężczyźni dobrowolnie wyjęli z kurtek woreczki z zapięciem strunowym z zawartością brunatno-zielonego suszu o woni zbliżonej do marihuany. Zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty, a po czynnościach prawdopodobnie zwolnieni do domu - informowała mł. asp. Iwona Kijowska.

"Mata" usłyszał zarzuty

Jak ustaliliśmy, w piątek po południu "Mata" został zwolniony do domu. - Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających (z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) - przekazała w rozmowie z Interią mł. asp. Iwona Kijowska. Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

U "Maty" funkcjonariusze zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku. Jego 24-letni towarzysz miał przy sobie pół grama. Obaj noc spędzili w policyjnej izbie.