Najsilniejszym paszportem roku 2025 został paszport Singapuru, dający dostęp do 193 krajów bez wizy.

Polski paszport zajmuje siódme miejsce w światowym rankingu Henley Passport Index 2025, umożliwiając bezwizowy wjazd do 185 państw.

Londyńska firma konsultancka Henley&Partners opublikowała najnowszy ranking Henley Passport Index. Polski paszport, zapewniający bezwizowy wjazd do 185 państw , zajął siódme miejsce.

Jeszcze rok wcześniej Polska była na miejscu szóstym z dostępem do 189 państw . Był to najwyższy wynik dla naszego kraju od momentu prowadzenia rankingu. W 2006 roku, w pierwszym notowaniu, Polska była na miejscu 16.

W roku 2025 najsilniejszym okazał się paszport Singapuru, który pozwala na bezwizowy wjazd do 193 państw. Na drugim miejscu jest ex aequo Japonia i Korea Południowa z bezwizowym wjazdem do 190 krajów.