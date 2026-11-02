"Ramię w ramię z Polską". Szef MSZ Litwy nie ma wątpliwości

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

- Władimir Putin chce, aby NATO zostało faktycznie zlikwidowane - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Kęstutis Budrys . Litewski minister spraw zagranicznych zapowiedział ponadto, że jego kraj, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie walczyć z Polską "ramię w ramię".

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Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys podczas wystąpienia na konferencji.
Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis BudrysOmar MarquesGetty Images

W skrócie

  • Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys zadeklarował w wywiadzie, że w razie potrzeby Polska i Litwa będą walczyć ramię w ramię.
  • Budrys podkreślił, że w przypadku jakichkolwiek incydentów przy wspólnej granicy, Litwa natychmiast przyjdzie Polsce z pomocą.
  • Szef litewskiego MSZ nie spodziewa się, aby nadchodzące wybory w USA przyniosły istotne zmiany w polityce bezpieczeństwa wobec krajów wschodniej flanki NATO.
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Szef litewskiego MSZ Kęstutis Budrys w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania "Rzeczpospolitej" podkreślił, że "Litwa ma własne interesy narodowe, które w dużej mierze pokrywają się z interesami Polski czy jej obawami o bezpieczeństwo narodowe".

Budrys przekazał, że "w naturalnym interesie Polski leży zapewnienie bezpieczeństwa całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, a także zabezpieczenie północno-wschodniego odcinka linii frontu". Dodał, iż jest pewny, że współpraca Polski i Litwy będzie kontynuowana.

"Nie mam żadnych wątpliwości". MSZ Litwy o współpracy z Polską

"Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to Litwa i Polska będą walczyć ramię w ramię - wskazał w rozmowie litewski minister spraw zagranicznych.

Podkreślił ponadto, że "nie wyobraża sobie sytuacji", w której przy wspólnej granicy z Polską dochodzi do incydentów, a jego kraj pozostaje bez reakcji. "Litwa natychmiast przyjdzie wam z pomocą" - zaznaczył Kęstutis Budrys.

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Zapytany o kwestię wpływu zaplanowanych na 3 listopada wyborów połówkowych w USA na Litwę i cały region Budrys przekazał, że nie spodziewa się większych zmian "jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych".

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Szef MSZ Litwy dodał, w ostatnich miesiącach można było obserwować raczej kontynuację dotychczasowego stosunku USA wobec sojuszników.

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"Wątpię również, by wyniki tych wyborów wpłynęły na podejście USA do państw 'pierwszej linii', czyli ze wschodniej flanki NATO, w tym Polski i Litwy" - podkreślił szef litewskiego MSZ.

Budrys odniósł się także do tematu celów Władimira Putina, który - jego zdaniem - "chce, aby NATO zostało faktycznie zlikwidowane". Dodał, że w tej sytuacji państwa europejskie muszą sformułować konkretne żądania, przejąć inicjatywę polityczną oraz zadbać o swoje interesy i bezpieczeństwo.

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