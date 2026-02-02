Ralf G. zatrzymany. W tle oszustwa w kontraktach na rzecz NATO

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Ralf G., podejrzewany o udział w przestępstwach o charakterze międzynarodowym, został zatrzymany przez CBŚP. Jak przekazano w komunikacie, chodzi o oszustwa oraz łapownictwo przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu USA. Obecnie wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

CBŚP zatrzymało 10 osób ws. loterii internetowych (zdj. ilustracyjne)
CBŚP zatrzymało Ralfa G., podejrzewanego o oszustwa przy realizacji kontraktów na rzecz NATO, zdj. ilustracyjneBartosz KrupaEast News

W skrócie

  • Ralf G. został zatrzymany przez CBŚP na terenie województwa świętokrzyskiego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.
  • Zabezpieczono sprzęt elektroniczny podczas przeszukań w budynkach użytkowanych przez zatrzymanego, przy udziale FBI i Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA.
  • Wobec Ralfa G., podejrzewanego o oszustwa i łapownictwo przy kontraktach na rzecz NATO i rządu USA, prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.
Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy komendanta CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, do zatrzymania doszło na terenie województwa świętokrzyskiego, a czynności zrealizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.

"W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury" - przekazał w komunikacie Wrześniowski.

Akcja CBŚP. Zatrzymanie przy asyście FBI

Rzecznik prasowy dodał, że działania realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

    W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

    Zatrzymany mężczyzna to Ralf G., posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie. Jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

    Wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

