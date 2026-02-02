W skrócie Ralf G. został zatrzymany przez CBŚP na terenie województwa świętokrzyskiego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.

Zabezpieczono sprzęt elektroniczny podczas przeszukań w budynkach użytkowanych przez zatrzymanego, przy udziale FBI i Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA.

Wobec Ralfa G., podejrzewanego o oszustwa i łapownictwo przy kontraktach na rzecz NATO i rządu USA, prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy komendanta CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, do zatrzymania doszło na terenie województwa świętokrzyskiego, a czynności zrealizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.

"W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury" - przekazał w komunikacie Wrześniowski.

Akcja CBŚP. Zatrzymanie przy asyście FBI

Rzecznik prasowy dodał, że działania realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

Zatrzymany mężczyzna to Ralf G., posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie. Jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

Wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

