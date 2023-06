Rakotwórczy składnik w łyżce do spaghetti. GIS ostrzega

"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością" - czytamy w komunikacie GIS.

Przekroczone normy rakotwórczego składnika

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia. Należą one bowiem do substancji chemicznych uznanych za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze.

Występują one powszechnie w wyrobach kuchennych z poliamidu (nylonu), jednak wartość ta jest ściśle regulowana. Jeśli przekracza ona normy, produkt wycofywany jest z obrotu.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku łyżki do spaghetti, KMT Style.

Szczegóły produktu

GIS podaje, że numer niebezpiecznej partii to: 5403512, a kod kreskowy: 8435545735124. Dystrybutorem produktu jest: KUOMAO TRADE Poland, Sp. z o.o., Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska

"Przedsiębiorca niezwłocznie wdroży procedurę wycofania produktu z obrotu" - informuje GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie - dowiadujemy się z dalszej części komunikatu.

GIS zaleca, by posiadacze wspomnianej łyżki nie używali jej do kontaktu z żywnością.