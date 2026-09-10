W skrócie Śledczy poinformowali o umorzeniu śledztwa w sprawie uderzenia rakiety w budynek w Wyrykach-Woli ze względu na brak znamion przestępstwa.

Prokuratura ustaliła, że działania wojskowe zostały podjęte w ramach przysługujących uprawnień na podstawie obowiązujących przepisów.

W wyniku incydentu zniszczony został budynek mieszkalny i kilka innych obiektów. Żadna osoba nie odniosła obrażeń.

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Informację przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Z opublikowanego komunikatu wynika, że śledczy podjęli decyzję o "umorzeniu śledztwa dotyczącego zdarzenia z dnia 10 września 2025 roku w miejscowości Wyryki-Wola, gdzie w trakcie operacji wojskowej doszło do niezamierzonego uderzenia rakiety w budynek mieszkalny".

Prokuratura zaznaczyła, że decyzję podjęto w związku ze stwierdzeniem braku znamion przestępstwa. Jak podkreśliła, wojsko działało w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych.

"Dowódca Operacyjny RSZ oraz piloci działali w ramach przyznanych im prawem uprawnień i obowiązków, wynikających z art. 7 i art. 18bl ustawy o ochronie granicy państwowej oraz art. 5 i art. 26 Konstytucji RP (ochrona niepodległości, nienaruszalności terytorium i bezpieczeństwa obywateli). Działanie w granicach obowiązków służbowych stanowi tzw. pozakodeksowy kontratyp, który wyłącza bezprawność czynu" - czytamy w uzasadnieniu.

Wyryki-Wola. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w budynek

Śledczy zaznaczyli, że rozkaz neutralizacji dronów podjęto "zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego". Jak podkreślili, powstałe szkody materialne w Wyrykach-Woli stanowiły "nieunikniony, uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa".

"W konsekwencji prokurator ustalił, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa" - ujawniła prokuratura.

W komunikacie wskazano ponadto, że kluczowa dla rozstrzygnięcia sprawy okazała opinia Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, która "jednoznacznie wskazała", że bezpośrednią przyczyną zniszczeń była eksplozja głowicy bojowej rakiety po kontakcie z budynkiem.

Ponadto pod uwagę wzięto zeznania dyżurnego dowódcy obrony powietrznej oraz dokumentacja dowodzenia. Potwierdziły one, ze strzał oddano na wyraźny rozkaz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wydany w ramach procedur taktycznych "nakierowanych na ochronę skupisk ludzkich przed nadlatującymi dronami".

Rosyjskie drony nad Polską. Zniszczeniu uległ dom w Wyrykach

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Wówczas polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony biorące udział w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. W celu eliminacji zagrożenia Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wydał rozkaz ich zniszczenia.

"W trakcie realizacji powyższych działań rakieta AIM-9X SIDEWINDER Block II (AIM-9X-2 Sidewinder) - wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 - w sposób niezamierzony uderzyła w dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki Wola" - przypomniała prokuratura.

W wyniku uderzenia doszło do "poważnego uszkodzenia tego budynku". Ponadto zniszczeniu uległ też budynek gospodarczy, sąsiednie zabudowania oraz dwa samochody osobowe. W zdarzeniu żaden z mieszkańców nie poniósł obrażeń ciała.

"W toku śledztwa wykonano szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady, przeanalizowano nagrania z monitoringów oraz przesłuchano pokrzywdzonych i świadków" - podkreśliła Prokuratura Okręgowa w Lublinie.



