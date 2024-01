Rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Wiceminister obrony: Mamy pewność, że obiekt opuścił Polskę

- Bardzo dużo czasu zmarnowaliśmy. Ten czas musimy nadgonić. To jest najważniejszych wniosek z tych wydarzeń - podkreślił wiceminister obrony Paweł Zalewski. Zapytano go także o to czy incydent był przypadkiem, czy może prowokacją. - Bardzo dokładnie analizujemy ten przypadek i ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, który z tych czynników decydował. Na pewno możemy myśleć o każdym z nich - mówił.