Rajd Ukraińca nad Morskie Oko. Donald Tusk reaguje

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

Aktualizacja

"Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji" - zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi o rajd kierowcy z Ukrainy, który, mimo zakazu, wjechał samochodem nad Morskie Oko.

Donald Tusk przy stole z mikrofonem i laptopem na tle flag Polski i UE; obok zdjęcie pary w górach.
Donald Tusk reaguje w sprawie zajścia w Tatrach z udziałem UkraińcaRadek Pietruszka /Instagram/ Andrij. GavrilivPAP

W sobotę po południu Donald Tusk odniósł się do wydarzeń nad Morskim Okiem w Tatrach.

Premier opublikował na platformie X wpis, w którym stwierdził, że "rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie".

Tatry. Rajd nad Morskie Oko. Donald Tusk reaguje

"Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji" - napisał polski premier.

Przypomnijmy, że ukraiński influencer Andrij Hawryliw opublikował zdjęcie wykonane nad Morskim Okiem. Na fotografii mężczyzna pozował na tle zaparkowanego nad akwenem samochodu.

Zobacz również:

Droga do Morskiego Oka zostanie tymczasowo zamknięta na czas prac remontowych
Małopolskie

TPN ostrzega turystów. Ważna trasa będzie czasowo zamknięta

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

"Jesteśmy pierwszymi ludźmi w historii, którzy podjechali samochodem do Morskiego Oka. Było to jedno z miejsc, do których chcieliśmy dotrzeć podczas tej podróży, a wszyscy znajomi i przyjaciele mówili, że do Morskiego Oka nie da się dojechać samochodem" - napisał w opisie fotografii.

W dalszej części wpisu Hawryliw przekonywał, że źle zrozumiał ostrzeżenia. "Myślałem, że to dlatego, że po prostu nie ma tam drogi, bo to góry, a karetka by tam nie przejechała" - dodał.

Rajd Ukraińća nad Morskie Oko. Influencer przeprasza

Mężczyzna podkreślił przy tym, że podczas wjeżdżania na Morskie Oko nie zauważył znaku zakazu, który informował, że na obszarze chronionym nie wolno poruszać się autem.

Jednocześnie postanowił przeprosić za swoje zachowanie. "Chcę przeprosić Polaków, bo po prostu nie wiedziałem, że nie wolno tam wjeżdżać" - napisał.

To jednak nie koniec historii, bo influencer - jak sam opisał - w trakcie powrotu został zatrzymany przez policję i ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz ośmiu punktów karnych.

"Być może w pewnym sensie to wyjątkowe zdjęcie było warte tych 100 złotych" - napisał, dodając, że świadomy konsekwencji teraz w drodze nad Morskie Oko wybrałby spacer.

Zobacz również:

Turysta jeździł na łyżwach po Morskim Oku
Małopolskie

Na łyżwach po Morskim Oku. Zachowanie turysty wywołało burzę

Marta Stępień
Marta Stępień


Kownacki w "Gościu Wydarzeń" o decyzji Trumpa: Chciał dać pewien sygnałPolsat News

Najnowsze