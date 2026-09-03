Rafał Zaorski wśród zatrzymanych w sprawie Zondacrypto. "Jestem poszkodowany"

W skrócie Rafał Zaorski znalazł się wśród osób zatrzymanych w związku ze sprawą Zondacrypto, spekulant określił siebie jako poszkodowanego.

Rafał Zaorski współpracował z BitBay jako animator rynku i jest dłużnikiem Zondacrypto. W toku jest postępowanie dotyczące długu w wysokości 6,2 mln zł.

Po przejęciu giełdy przez Przemysława Krala audyt wykazał brak ponad 150 mln euro na kontach, a śledztwo obejmuje także rozliczenia z Zaorskim.

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W czwartek do katowickiej prokuratury ponownie doprowadzono trzy osoby zatrzymane w sprawie Zondacrypto. Wśród nich jest Rafał Zaorski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych spekulantów inwestycyjnych w kraju, którego w środę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zaorski ponownie będzie zeznawał w katowickiej delegaturze ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. - Nie przyznaję się do winy, nie jestem winny - powiedział inwestor cytowany przez Onet.

W trakcie doprowadzenia do prokuratury w środę Zaorski powiedział dziennikarzom, że to on jest poszkodowanym w sprawie.

Afera Zondacrypto. Rafał Zaorski wśród zatrzymanych

Powiązania Rafała Zaorskiego z Zondacrypto sięgają czasów, gdy giełda nosiła nazwę BitBay, a kierował nią zaginiony Sylwester Suszek. Zaorski jako prezes spółki Krypto Jam współpracował z BitBay jako animator rynku (market maker).

Oznacza to, że Zaorski miał z BitBay podpisaną umowę, na mocy której dokonywał transakcji na giełdzie, co zwiększało jej płynność. Animatorzy stwarzają wrażenie "ruchu w interesie", co przyciąga inwestorów.

Zaorski jest także dłużnikiem Zondacrypto. W kwietniu TVN24 dotarł do pozwu skierowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym spółka BB Trade Estonia OÜ (operator Zondacrypto) domagała się od Krypto Jam (spółka Zaorskiego) zapłaty 6,2 mln zł z odsetkami oraz zwrotu 150 bitcoinów z odsetkami. 150 BTC to według kursu z czwartku blisko 44 mln zł.

W kwietniu Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił roszczenia operatora Zondacrypto w sprawie zwrotu 150 bitcoinów. Aktualnie postępowanie toczy się w sprawie długu Zaorskiego w wysokości 6,2 mln zł.

Długi Zaorskiego i roszczenia Zondacrypto. Wyciekły nagrania

Jednym z dowodów w sprawie roszczeń operatora Zondacrypto w sprawie Zaorskiego są nagrania rozmów zaginionego Sylwestra Suszka i Rafała Zaorskiego. Transkrypcję nagrań opublikowała w kwietniu "Rzeczpospolita".

- Wisisz mi tyle kasy, że to jest nie do opisania (…) Rafał, bo to mnie najbardziej boli. To, że straciłeś, to jedno, ale to, że mnie okradłeś, czyli powiedziałeś w Dubaju, że potrzebujesz i odsyłasz, to jest kradzież, i dobrze o tym wiesz. I to była żywcem kradzież - mówił Suszek w rozmowie z Zaorskim pod koniec 2020 r.

- Sprzedawałeś bitcoiny, miałeś wysłać kasę, nie pamiętasz? Przypomnieć? - powiedział prezes BitBay, twierdząc, że podczas kontroli regulatora będzie musiał ujawnić działania Zaorskiego, co będzie dla niego dużym problemem. - Przyjdzie na ciebie w tym momencie taka jazda… I po co ci to? - pytał Suszek.

"Tak jak nie komentowałem portfela Zondy na 4500 BTC ujawnionego łaskawie przez Prezesa Zondy, tak samo nie zamierzam komentować najnowszych rewelacji wyrwanych z kontekstu" - skomentował ujawnione nagrania Zaorski.

Zaorski po zatrzymaniu ws. Zondacrypto: Jestem poszkodowany

Według ustaleń Wirtualnej Polski po przejęciu kontroli nad giełdą przez Przemysława Krala zlecono audyt, który wykazał, że na kontach brakuje ponad 150 mln euro. Tyle wynosiła różnica pomiędzy wielkością rachunków klientów Zondacrypto a aktywami giełdy. Jak twierdzą źródła WP, na tę kwotę złożyły się także sumy, które trafiły do Rafała Zaorskiego.

Historia rozliczeń pomiędzy giełdą a Rafałem Zaorskim według nieoficjalnych ustaleń jest w rękach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przeszłości Rafał Zaorski został prawomocnie skazany za wykorzystanie wiedzy poufnej do decyzji o zakupie akcji Merlin Group. Sąd zasądził karę w wysokości 250 tys. zł grzywny i pokrycia 50 tys. zł kosztów postępowania.

Źródło: "Rzeczpospolita", Wirtualna Polska, TVN24, Onet



