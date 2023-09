- Zdarzało się, że mieliśmy do czynienia z kłamstwami i manipulacjami, szczuciem na innych. Pamiętacie 2015 rok i użycie "dziadka z Wermachtu". To był sposób, aby obrazić Polaków, których dziadkowie byli siłą wcielani do Wehrmachtu. Wtedy była jednak jakaś refleksja, że to tego rodzaju cynizm, który w przestrzeni publicznej nie powinien występować - mówił Rafał Trzaskowski.