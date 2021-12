Rafał Trzaskowski do Mateusza Morawieckiego: Teraz to już Pan przesadził

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii stwierdził, że zmiana premiera byłaby szalonym pomysłem. Powiedział, że "Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce".



- Jak się kogoś takiego ma w składzie, w zespole, to warto, by pracował dla Polski, a nie zabierać mu szanse. Często jego przeciwnicy mają coś przeciwko, bo nie podoba im się, że po prostu jest od nich lepszy. Ode mnie też jest zdolniejszy, ale ja się z tego cieszę. Nawiasem mówiąc, między mną a premierem Morawieckim jest taka sama różnica pokoleń, jak między premierem Olszewskim a mną. Krótko mówiąc, cieszę się z tego, że mamy w drużynie Morawieckiego, choć są tacy - szczególnie w tym samym pokoleniu, co Morawiecki - którzy patrzą na to inaczej. Ale takie jest życie - mówił Kaczyński.



Trzaskowski: Zarżnęliście energetykę wiatrową

Do słów prezesa PiS odniósł się na Facebooku prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. We wpisie pyta premiera Morawieckiego, czy "podwyżki cen gazu ze strony państwowej spółki PGNiG albo innych spółek to element 'tarczy antyinflacyjnej?'".



"Po galopujących w skali całego kraju cenach śmieci i prądu to kolejna 'niespodzianka' od PiS dla mieszkańców. A gdzie tarcza ochronna obiecywana im przez rząd?" - pyta Trzaskowski.



Dodaje: " Prezes twierdzi, że jest Pan 'najzdolniejszym politykiem wszech czasów' - ale teraz to już Pan z tym talentem przesadził. A może by tak te unijne miliardy przeznaczone na modernizację naszego sektora energetycznego, które od lat przepalacie w piecu, w końcu z tego pieca wyjąć? Zamiast planować strategicznie - zarżnęliście energetykę wiatrową, sprowadzacie tony rosyjskiego węgla, marnujecie unijne miliardy. Nikt by tego lepiej nie zrobił."