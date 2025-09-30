W skrócie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski publicznie sprostował doniesienia o wypisaniu swojego syna z edukacji zdrowotnej, zachęcając innych rodziców, by ich dzieci brały udział w tych lekcjach.

Wcześniej Karol Nawrocki, prezydent Polski, otwarcie przyznał, że wypisał swoje dziecko z tego przedmiotu, krytykując minister edukacji Barbarę Nowacką oraz treść programu.

Wpis prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego to reakcja na doniesienia portalu Niezależna, który w poniedziałek przekazał, jakoby polityk Koalicji Obywatelskiej wypisał swojego syna z zajęć z edukacji zdrowotnej.

"Wszystkich zainteresowanych moją rodziną informuję, że mój syn będzie uczęszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej (w grupie łączonej, międzyoddziałowej)" - napisał Trzaskowski, dementując krążące w sieci nieoficjalne informacje.

Włodarz stolicy zaapelował też: "Wszystkich innych zachęcam do brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie".

Edukacja zdrowotna. Rafał Trzaskowski dementuje doniesienia, Karol Nawrocki komentuje

Wcześniej sytuację komentował też prezydent Karol Nawrocki, który informował, że wypisał swojego syna z tych zajęć. - Mam nadzieję, że teraz pani minister (Barbara Nowacka - red.) z taką samą pieczołowitością odniesie się do słów mojego kontrkandydata w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, który, z tego, co wiem, także wypisał swoje dzieci z edukacji zdrowotnej - mówił we wtorek rano w Radiu Zet.

To reakcja na wpis minister edukacji, która w odpowiedzi na oświadczenie Nawrockiego napisała: "Panie prezydencie. Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę, warto czytać dokumenty!".

- Myślę, że pani minister nie powinna być zszokowana moimi słowami na temat edukacji, moimi decyzjami rodzinnymi dotyczącymi edukacji zdrowotnej. Powinna być zszokowana tym, jak wiele rodziców zrezygnowało z programu, który wydawał się pani minister sztandarowy - stwierdził prezydent Polski.

Nawrocki swoją decyzję uzasadniał także na antenie. Jak mówił, "dobre rozwiązania często doprawione są ideologicznym kształtem czy smakiem".

Nawrocki krytycznie o edukacji zdrowotnej. "Podprogowe sugerowanie"

- Chcemy mówić o edukacji zdrowotnej, to obok ważnych tematów higieny osobistej, zdrowego żywienia, sportu, ruchu, wrzucamy dyskusję o seksualności w kształcie, który niepokoi rzeszę rodziców i która mówi choćby o stereotypach płciowych - opisywał Nawrocki, krytykując działania rządu.

- Nie mam przekonania, że powinno się rozmawiać z dziećmi w szkole o pewnych zjawiskach, które z jednej strony są marginalne, a z drugiej strony są pozycjonowane za sprawą środowiska reprezentowanego przez panią minister, jako problem, który koniecznie musimy rozwiązać - odpowiedział, mówiąc o "podprogowym sugerowaniu dzieciom" czy "pozycjonowaniu pewnych dyskusji o mniejszościach seksualnych (...), radykalnego, lewicowego światopoglądu". - Ja sobie tego na przykład wobec mojego dziecka nie życzę - wskazał.

Decyzję o tym, czy dziecko ma uczestniczyć w nieobowiązkowych zajęciach z edukacji zdrowotnej, rodzice musieli podjąć do 25 września. Jak zapowiadała minister edukacji Barbara Nowacka, dane, ilu uczniów zrezygnowało, poznamy około 10 października.

