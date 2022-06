Rozmowa z udziałem Rafała Trzaskowskiego została wyemitowana 16 maja. Na oficjalnym koncie podcastu na Tik Toku pojawił się fragment rozmowy, w którym prezydent Warszawy rozmawia z prowadzącymi na temat powodzenia u kobiet.

W czasie rozmowy Kuba Wojewódzki zapytał Rafała Trzaskowskiego "dlaczego mówi, że słowo 'bawidamek' zna tylko z języka swojej babci".

- Masz świadomość, że byłeś, jesteś przystojnym mężczyzną, dzisiaj zajętym... - zaczął dziennikarz.

- Nie, nie... Tu chodzi, o to że "dupiarz". To tak, ale nie "bawidamek". Kto mówi "bawidamek", na Boga? - powiedział prezydent Warszawy.

Reklama

- Czyli ty byłeś "dupiarzem"? - dopytał Wojewódzki.

- Oczywiście, że tak! Nie żadnym "bawidamkiem" - odpowiedział Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski "dupiarzem". Jan Śpiewak oburzony

"Proszę państwa, oto oświecony, progresywny kandydat Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta kraju i niestety prezydent mojego miasta" - napisał w poniedziałek Jan Śpiewak w relacji na swoim Instagramie.

Zdjęcie Jan Śpiewak skomentował słowa Rafała Trzaskowskiego / instagram/Jan Śpiewak /

"Nie wiem co mnie bardziej rozwala. To, że prezydent Warszawy jest takim prostakiem, czy, że Onet uznał to za takie świetne i postanowił to wrzucić na Tik Toka" - dodał na Instagramie i Twitterze.



Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska na Twitterze porównała wypowiedź Trzaskowskiego do "rubieżnego wuja z wąsami".

"Słowa dupiarz użyto ostatni raz w 1994 roku i już wtedy wypowiedziała je osoba dobrze po 50-tce, potwierdzone info" - pisał Śpiewak w kolejnych tweetach.