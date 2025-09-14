Radosław Sikorski o rosyjskich dronach. "Rosja chciała nas przetestować"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w wywiadzie dla dziennika "The Guardian". Zapytany, jaka byłaby reakcja Sojuszu, gdyby w przyszłości taki atak spowodował ofiary śmiertelne, wicepremier odmówił udzielenia odpowiedzi.

Szef MSZ Polski Radosław Sikorski
Szef MSZ Polski Radosław Sikorski Jakub PorzyckiAFP

Zdaniem wicepremiera i ministra spraw zagranicznych drony, które zostały użyte przez Rosjan mogły być uzbrojone, ale te, które dotarły do Polski w nocy z wtorku na środę, nie były wyposażone w ładunki wybuchowe.

- Sugeruje to, że Rosja próbowała nas przetestować bez wywoływania wojny - stwierdził Sikorski w wywiadzie dla brytyjskiej gazety.

Rosyjskie drony w Polsce. Radosław Sikorski: Można to uznać za sukces

"W rozmowie Sikorski odrzucił sugestię, że polska obrona powietrzna nie była przygotowana na wtargnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre drony dotarły w głąb terytorium Polski, a według relacji zestrzelono tylko trzy lub cztery z około 19" - zauważył "The Guardian".

Zobacz również:

Radosław Sikorski punktuje kłamstwa Rosjan. Są dwie sprzeczne wersje
Polska

"W które kłamstwo mamy wierzyć?". Szef MSZ punktuje Rosjan

Paweł Basiak
Paweł Basiak

    Minister oznajmił, że rosyjskie "drony nie dotarły do celu, doszło do drobnych zniszczeń materialnych, nikt nie ucierpiał". - Gdyby to wydarzyło się w Ukrainie, zgodnie z ukraińską definicją, można by to uznać za stuprocentowy sukces - podkreślił.

    W opinii szefa polskiej dyplomacji reakcja Polski byłaby "znacznie ostrzejsza", gdyby atak spowodował obrażenia lub ofiary śmiertelne. Zapytany, jak taka reakcja mogłaby wyglądać w przyszłym hipotetycznym scenariuszu, Sikorski odmówił odpowiedzi.

    - Na takiego agresora i kłamcę, jakim jest Putin, działają tylko najsilniejsze środki presji - podkreślił.

    Radosław Sikorski odrzuca sugestię Donalda Trumpa. "To nie była pomyłka"

    Sikorski odrzucił sugestię prezydenta USA Donalda Trumpa, że atak rosyjskich dronów "to mogła być pomyłka", twierdząc, że w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się znaczna liczba dronów.

    - Można uwierzyć, że jeden czy dwa zboczyły z kursu, ale 19 błędów w ciągu jednej nocy, w ciągu siedmiu godzin, przepraszam, ale nie wierzę to - oświadczył Sikorski.

    Minister poinformował, że polskie zespoły antydronowe będą szkolone przez ukraińskich operatorów, aby pomóc w obronie przed przyszłymi atakami. Jego zdaniem "Ukraińcy dysponują lepszym sprzętem do walki z rosyjskimi dronami i mają znacznie głębsze i bardziej aktualne doświadczenie w stawianiu oporu armii rosyjskiej".

    Zobacz również:

    Rosyjskie drony nad Polską. Doland Trump zabrał głos
    Świat

    Trump o rosyjskich dronach nad Polską. Krótki komentarz prezydenta USA

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      - To coś, co społeczeństwo i rządy na Zachodzie muszą pilnie uwzględnić w swoim myśleniu (…), że to Ukraińcy będą nas szkolić, jak przeciwstawić się Rosji, a nie odwrotnie - zaznaczył. Dodał, że szkolenia Polaków w praktycznym zwalczaniu dronów mają odbywać się w jednym z ośrodków szkoleniowych NATO w Polsce.

      Wojna na Ukrainie. Radosław Sikorski o mówi o naciskach na Putina

      W weekend Sikorski przemawiał na dorocznej konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES) w Kijowie, na której ukraińskie elity i zagraniczni politycy omawiali perspektywy Ukrainy po ponad trzech latach wojny obronnej z Rosją.

      Polski minister wyraził w trakcie konferencji nadzieję, że Trump otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla, jeśli uda mu się osiągnąć "sprawiedliwy pokój", który określił jako "Ukrainę w granicach możliwych do obrony i Ukrainę integrującą się z Zachodem".

      Wicepremier zasugerował, że prezydent USA, jak dotąd, nie pokazał większych oznak stosowania nacisku na Putina, aby zaakceptował on takie rozwiązanie. - Trump ma swój własny styl, szanujemy go, ale ocenimy go po rezultatach - podkreślił Sikorski.

      Zobowiązania państw Europy wobec Ukrainy. Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa

      "The Guardian" przypomniał, że na początku września w Paryżu 26 krajów zobowiązało się do udziału w powojennej misji bezpieczeństwa w Ukrainie, niektóre z nich angażując wojska na miejscu. Wysunięto wówczas pomysł, by Ukraina, choć w najbliższym czasie nie zostanie członkiem NATO, mogła otrzymać gwarancje na wzór artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego po zawarciu przyszłego porozumienia pokojowego. Miałoby to zapobiec ponownemu atakowi Rosji.

      Podczas konferencji w Kijowie szef polskiego MSZ przestrzegł przed taką retoryką, jeśli chodzi o przyszłe gwarancje.

      - Gwarancje bezpieczeństwa mają odstraszyć potencjalnego przeciwnika (…)(pojawiają się pomysły - red.), że jeśli dojdzie do jakiegoś pokoju, to następnym razem, gdy Rosja spróbuje czegoś przeciwko Ukrainie, możemy z nią pójść na wojnę. Uważam to za mało prawdopodobne. Bo jeśli chcecie iść na wojnę z Rosją, możecie to zrobić już dziś, tylko że ja nie widzę chętnych. A w stosunkach międzynarodowych nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż udzielenie gwarancji, które nie są wiarygodne" - powiedział Sikorski.

      Zobacz również:

      Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
      Polska

      Szef MSZ apeluje. "Błagam, nie jedźcie tam"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      List Trumpa do krajów NATO. Wipler: Nie dać się USA wciągnąć w wojnę cłową z ChinamiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze