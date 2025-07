Sytuacja Węgier i ich kurs polityczny prowadzi do napięć z Brukselą i pogorszenia stosunków z Polską.

Zdaniem Sikorskiego mamy do czynienia z cichym sojuszem Budapesztu z Moskwą.

Radosław Sikorski oskarża Viktora Orbána o sabotowanie Unii Europejskiej we współpracy z Władimirem Putinem.

Rząd Viktora Orbana od miesięcy znajduje się na kursie kolizyjnym z Brukselą. Budapeszt non stop sprzeciwia się unijnym sankcjom wobec Rosji. Podaje również w wątpliwość ukraińskie członkostwo w UE .

Do tej wypowiedzi odniósł się szef polskiej dyplomacji. "Viktor Orban zrobił z Węgier najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej a teraz grozi, że z niej wyjdzie" - napisał Radosław Sikorski w piątek na platformie X.

Szef MSZ zaznaczył, że od lat ta groźba węgierskiego wyjścia z Unii Europejskiej jest realna. Jego zdaniem mamy do czynienia z cichym sojuszem Budapesztu z Moskwą .

Orban "w koordynacji z Putinem sabotuje Unię Europejską" - wskazał Sikorski. Polityk KO zawarł ostrzeżenie przed "nacjonalizmem i złodziejstwem", które prowadzi do tego typu działań.

- Węgry stały się antytezą wszystkiego, co robi obecnie Unia Europejska - powiedział w czwartek w podcaście Ultrahang premier Węgier.

Dodał, że w coraz bardziej widocznym rozłamie pomiędzy Europą i USA, on opowiada się za Stanami Zjednoczonymi . Viktor Orban ma dobre relacje z Donaldem Trumpem . Polityk dostał zaproszenie na styczniową inaugurację prezydentury republikanina. Ostatecznie nie pojawił się w Waszyngtonie z powodu zobowiązań w polityce krajowej.

Przypomnijmy, w środę Polska wycofała ambasadora na Węgrzech. Do tego ruchu odniósł się szef węgierskiej dyplomacji. "Uważamy, że współpraca między oboma krajami powinna obejmować coś więcej niż tylko to, co myślimy o wojnie (w Ukrainie - red.), ale polski rząd najwyraźniej nie potrafi patrzeć dalej" - przekazał Peter Szijjarto.