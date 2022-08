"Nowe życie na Służewie to nie tylko nowi bracia nowicjusze" - rozpoczyna się wpis na Facebooku warszawskich dominikanów. Zakonnicy poinformowali w nim, że kilkanaście dni temu w klasztorze zamieszkało dziecko.

To syn jednej z rodzin, która chcąc uchronić się przed dramatem wojny, uciekła z Ukrainy i znalazła schronienie w zakonie polskich duchownych. Rodzice zdecydowali się nadać mu imię Dominik - "na cześć naszego założyciela i patrona naszej parafii" - napisali we wpisie zakonnicy, którzy nie kryją radości z nowego życia.

Wojna w Ukrainie. Liczba uchodźców w Polsce

Według najnowszego raportu Unii Metropolii Polskich z zeszłego miesiąca, Ukraińcy stanowią w Polsce ok. 9 proc. społeczeństwa, co przekłada się na 3,37 mln osób. Najwięcej obywateli Ukrainy koncentruje się w największych polskich metropoliach, gdzie mieszka 69 proc. spośród wszystkich uchodźców i imigrantów, którzy zdecydowali się na życie w naszym kraju.

W ujęciu procentowym Ukraińcy to niemal co czwarty mieszkaniec Rzeszowa (37 proc. spośród wszystkich mieszkańców miasta). Na kolejnym miejscu znajduje się Wrocław, gdzie szacunkowo obywatele Ukrainy stanowią 28 proc. mieszkańców. Ostatnie miejsce na podium przypada stolicy Pomorza. W Gdańsku Ukraińcy to niemal co czwarty mieszkaniec (24 proc.).

Choć w Warszawie uchodźcy i imigranci z Ukrainy stanowią zaledwie 16 proc. mieszkańców, to w ujęciu nominalnym są najbardziej liczną grupą, skoncentrowaną w jednym mieście. Według raportu w stolicy Polski żyje około 343 tys. Ukraińców.