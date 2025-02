We wtorek Forum Młodych PiS wraz z warszawskimi radnymi PiS Damianem Kowalczykiem oraz Wojciechem Zabłockim przybyli z chlebem i solą do Ratusza m.st. Warszawy , aby spotkać się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim .

Delegacje Trzaskowskiego pod lupą. Odwiedził Dubaj, USA i Argentynę

- Człowiek niezwykle zapracowany, który spędził ponad 250 dni w delegacjach krajowych i zagranicznych. Przypomnę, że pan prezydent odwiedzał Dubaj, Argentynę , był w USA, w Turcji i wielu miastach świata, a we wtorek postanowił być w urzędzie - ironizował Kowalczyk.

Radni PiS sprawdzą czy prezydent Warszawy jest w pracy

Radny Wojciech Zabłocki zapowiedział, że złożą zapytanie do prezydenta stolicy w związku z odbytymi przez niego delegacjami. - Na pewno ma z tych spotkań liczne notatki, sprawozdania . Chcielibyśmy wiedzieć, jakie są zyski dla miasta stołecznego Warszawy, jaką pozyskał wiedzę i nowe materiały dla samorządu - mówił Zabłocki.

Dodał, że Trzaskowski nie zjawia się na sesjach rady miasta, czy dzielnic oraz na sesji budżetowej. - Był na niej tylko dwie godziny i do pytań, poprawek i uwag radnych już nie dotrwał , więc niestety w tej kadencji jest bardzo nieobecny. Widać, że nie jest zainteresowany pełnieniem tej funkcji - ocenił Zabłocki.

Po ok. 15 minutach radni wyszli z ratusza informując, że nie zastali Trzaskowskiego w siedzibie urzędu, ponieważ jest on na "spotkaniach zewnętrznych". W związku z tym radni pozostawili w biurze podawczym chleb i sól wraz z pismem. Do zapowiadanego zapytania zostanie dołączone także pytanie o wtorkowe spotkanie Trzaskowskiego.