Na DK87 miało w środę miejsce zderzenie samochodu osobowego z nieoznakowanym radiowozem policji - potwierdził interii kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej Państwowej Staży Pożarnej. W wypadku lekko ranne zostały trzy osoby.

Odcinek drogi w Barcicach na trasie Nowy Sącz - Piwniczna-Zdrój jest zablokowany. "Dla kierowców organizowane są objazdy" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Barcice. Samochód zderzył się z nieoznakowanym radiowozem, są ranni

- Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane - powiedziała PAP Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji. Wyjaśniła, że ranni to dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.

Według relacji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję.



