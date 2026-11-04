Radiowóz jechał do pilnej interwencji, doszło do wypadku. Paraliż na drodze

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Na drodze krajowej nr 87 w Barcicach (woj. małopolskie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z nieoznakowanym radiowozem policji. W wypadku ucierpiały trzy osoby, w tym mundurowi. Droga między Nowym Sączem a Piwniczną-Zdrój jest całkowicie zablokowana.

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Nieoznakowany radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi, zdjęcie ilustracyjne.
Samochód zderzył się z nieoznakowanym radiowozem. DK87 zablokowana, są ranni, zdj. ilustracyjne Jakub Porzycki Agencja FORUM

Na DK87 miało w środę miejsce zderzenie samochodu osobowego z nieoznakowanym radiowozem policji - potwierdził interii kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej Państwowej Staży Pożarnej. W wypadku lekko ranne zostały trzy osoby.

Odcinek drogi w Barcicach na trasie Nowy Sącz - Piwniczna-Zdrój jest zablokowany. "Dla kierowców organizowane są objazdy" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

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Barcice. Samochód zderzył się z nieoznakowanym radiowozem, są ranni

- Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane - powiedziała PAP Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji. Wyjaśniła, że ranni to dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.

Według relacji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję.

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