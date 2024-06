"Reportaż konsekwentnie sugeruje, że ojciec Rydzyk to osoba łamiąca prawo, a nawet przestępca" - czytamy w treści listu, które wysłano do telewizji TVN. Prawnemu przedstawicielowi redemptorysty nie spodobało się także ukazanie Tadeusza Rydzyka jako "manipulatora" wielkiej społeczności dla celów biznesowych i politycznych.

Radio Maryja kontra TVN. Chodzi o reportaż

Zauważono, że reportaż "obraża miliony osób, które myślą w ten sam sposób co ojciec Rydzyk". "Te miliony to nie jest nieświadomy 'tłum', jak można zresztą zobaczyć w materiale, to nie są osoby kierujące groźby do prokuratorów" - czytamy dalej. Jak dodano, słuchaczy Radia Maryja łączy podejście do polskości, historii, religii i kultury.