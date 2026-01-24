Rada Pokoju w zamian za stałą bazę USA w Polsce? Dziennikarka ujawnia

Donald Trump w szwajcarskim Davos zainaugurował stworzoną przez siebie Radę Pokoju. Prezydent USA zaprosił do udziału w radzie wybranych światowych przywódców, w tym m.in. prezydenta Karola Nawrockiego. Polska nie podjęła jeszcze decyzji co do udziału w Radzie Pokoju. Premier Donald Tusk nie wykluczył "poważnej debaty w naszym parlamencie na ten temat".

Dorota Gawryluk: Wejście do Rady Pokoju w zamian za stałą bazę USA w Polsce

O Radzie Pokoju w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" dyskutowała Dorota Gawryluk i Jan Wróbel. Dziennikarka Polsat News ujawniła, że Karol Nawrocki "miał na stole pewną kartę". - Nie wiem czy nią zagrał, czy nie, ale była taka propozycja, którą my mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce - powiedziała Gawryluk.

Dziennikarka Polsat News przypomniała, że teraz w Polsce jest rotacyjna baza wojskowa. - Mamy 10 000 żołnierzy. To nie jest dobrze. Na pewno poprawiłoby to nasze bezpieczeństwo i poczucie, że Amerykanie tutaj są na stałe, a nie przypadkowo - mówiła Gawryluk.

- Miliard dolarów i kilka nudnawych sesji w ramach Rady Pokoju, której przyszłości nie wróżę, za to, żebyśmy mieli stałą bazę, to idealny deal. To jest bardzo dobra karta. Gdyby ją się udało postawić za tę cenę czy za inną na stole, to kłaść, kłaść, kłaść - skomentował Jan Wróbel.

Dorota Gawryluk podkreśliła, że na naszych oczach "buduje się nowy porządek świata". - To jest pytanie, jak my się do tego wszystkiego odniesiemy i w jaki sposób się w tym odnajdziemy - dodała.

Karol Nawrocki chce wiedzieć, co z jego ustawami

Dorota Gawryluk ujawniła w programie również cel spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z szefami klubów parlamentarnych. - Z moich informacji wynika, że prezydent spotyka się po to, żeby zapytać posłów, szefów klubów, co z jego ustawami, które są w Sejmie - mówiła dziennikarka.

Dodała, że "w Sejmie jest 15 ustaw prezydenta, między innymi ustawa, która dotyczy cen prądu".

- Prezydent będzie zadawał pytanie szefom klubów, co z jego ustawami i na ile jest szansa, żeby chociaż część z tych ustaw była w Sejmie odmrożona, bo one są w zamrażarce. I to jest cel tych spotkań - mówiła Dorota Gawryluk.

