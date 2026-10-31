Rada Parlamentarzystów przy prezydencie grzmi ws. TK. "Bezprawny zamach"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Rada Parlamentarzystów przy Prezydencie RP przyjęła stanowisko, dotyczące wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jej członkowie wyrazili oburzenie działaniami podjętymi w siedzibie TK i określili je mianem "bezprawnego zamachu na konstytucyjny organ państwa". Zaapelowali również o poszanowanie urzędu prezydenta oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału.

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Poseł KP Rozwój Plus Szymon Szynkowski, wicemarszałek Sejmu z ramienia KP Rozwój Plus Marcin Horała, posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak, poseł PiS Jarosław Sellin, poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek schodzą po schodach.
Politycy po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP, w związku z sytuacją w TKMarcin KmieciñskiPAP

W skrócie

  • Rada Parlamentarzystów przy prezydencie oceniła wydarzenia z 30 października w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego jako bezprawny zamach na organ państwa.
  • Przewodniczący Rady Marcin Horała poinformował, że członkowie organu sprzeciwili się próbom odbierania konstytucyjnych prerogatyw prezydentowi RP.
  • Autorzy stanowiska zaapelowali o przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału i ostrzegli przed negatywnymi skutkami zaostrzania obecnego sporu politycznego.
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Informację o przyjęciu stanowiska przekazał na platformie X poseł i przewodniczący Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP Marcin Horała. Jak wynika z jego wpisu, dokument został przyjęty podczas spotkania Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP z udziałem wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP Adama Andruszkiewicza w sobotę.

W opublikowanym stanowisku członkowie Rady wyrazili oburzenie wydarzeniami z 30 października. Ich zdaniem doszło wówczas do bezprawnego działania, wymierzonego w konstytucyjny organ państwa.

"Mieliśmy do czynienia z bezprawnym zamachem na konstytucyjny organ państwa. Osoby działające bez legalnych podstaw zostały wsparte siłą służb" - napisano w komunikacie.

Przedstawiciele Rady ostrzegli również przed konsekwencjami uznania takich działań za skuteczne. W ich ocenie mogłoby to negatywnie wpłynąć na pozycję Polski wśród zachodnich demokracji.

"Gdyby tego rodzaju działania miały być skuteczne, Polska zostanie skreślona z grona cywilizowanych zachodnich demokracji. Nie możemy do tego dopuścić" - podkreślili.

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W stanowisku zwrócono także uwagę na rolę prezydenta w ustroju państwa. Członkowie Rady sprzeciwili się - jak to określili - "próbie odbierania konstytucyjnych prerogatyw głowie państwa".

Przypomnieli, że zgodnie z Konstytucją RP prezydent stoi na straży jej przestrzegania, suwerenności i bezpieczeństwa państwa, a także ciągłości władzy państwowej.

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Jednocześnie zaznaczyli, że spory, dotyczące przyszłości Trybunału i sposobów jego reformowania, nie powinny usprawiedliwiać działań, które uznają za bezprawne.

"Możemy spierać się o sposoby reformy i trwałego uzdrowienia tej instytucji, jednak żadna z tych ocen nie może usprawiedliwiać bezprawia dziejącego się dziś na naszych oczach" - wskazano.

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Autorzy stanowiska zaapelowali o odpowiedzialność oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Ostrzegli, że dalsze zaostrzanie sporu wokół jednej z najważniejszych instytucji państwa może osłabić autorytet Rzeczypospolitej, podważyć zaufanie obywateli do prawa i doprowadzić do destabilizacji porządku konstytucyjnego.

W dokumencie wezwano również do poszanowania urzędu prezydenta, Konstytucji RP, zasady trójpodziału władzy oraz niezależności sądownictwa konstytucyjnego.

"Polska potrzebuje dziś odpowiedzialności i poszanowania prawa, a nie kolejnych politycznych konfrontacji. Konstytucja musi pozostać fundamentem funkcjonowania państwa" - podsumowali przedstawiciele Rady.

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