Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyjęcie do NATO Finlandii i Szwecji

Oprac.: Dawid Zdrojewski Polska

Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyjęcie do NATO Finlandii i Szwecji - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak podkreślał, polski rząd wspiera aspiracje obu krajów do członkostwa w Sojuszu, a także zwrócił uwagę, że przyczyniłoby się to do bezpieczeństwa w regionie.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller / Paweł Wodzyński / East News