My cały czas mówimy o miliardach złotych, które są wydawane na mrożenie cen, co niestety jest efektem braku inwestycji. Dzisiaj na szczęście te ceny są znacznie niższe niż rok temu, dwa lata temu, też nie ma potrzeby mrożenia cen na takim poziomie jak dotychczas, też nie będzie takich radykalnych podwyżek cen energii

Rachunki za prąd w górę. Założenia projektu

Obecna taryfa wynosi 793 zł za MWh. Jej wysokość jest jednak zmniejszona przez obowiązujące limity, co powoduje, że za prąd płacimy mniej, bo 412 zł za MWh. Nowe taryfy miałyby obowiązywać do 31 grudnia 2025 r.

Bon energetyczny 2024 - ile i dla kogo?

Dodatkowo rząd planuje wprowadzenie bonu energetycznego . Ma on trafić do najuboższych, dlatego wprowadzone zostanie kryterium dochodowe. Największe szanse na uzyskanie dopłaty w takiej formie mają emeryckie gospodarstwa jednoosobowe.

Projekt nowej ustawy przewiduje, że bony energetyczne opiewać będą na kwoty do 300 do 1200 zł. Jego wysokość będzie zależała od dochodu na osobę, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz rodzaju ogrzewania. Próg dochodowy, poniżej którego przyznawany będzie dodatek to 2500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1700 zł na osobę dla gospodarstw z większą liczbą osób. Jak dokładnie będzie to wyglądać?