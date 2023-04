Rachunek za gaz może cię zaskoczyć. Jego wysokość zależy nie tylko od zużycia

Polska

Opłacanie rachunków nigdy nie należy do przyjemnych obowiązków. Szczególnie kiedy nie jesteśmy pewni, za co płacimy. Na rachunek za gaz składa się kilka opłat. Tłumaczymy, za co płacimy w każdej z nich.

Zdjęcie Dowiedz się, jakie koszty ponosisz płacąc za gaz / 123RF/PICSEL