W skrócie Szymon Hołownia zapowiedział rezygnację z funkcji marszałka Sejmu i lidera Polski 2050.

Niemal połowa Polaków uważa, że odejście Hołowni oznacza upadek partii - wynika z sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Sondaże pokazują, że Polska 2050 notuje znaczny spadek poparcia i obecnie miałaby trudności z wejściem do Sejmu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano, czy ich zdaniem partia Szymona Hołowni bez niego na czele się rozpadnie.

Łącznie 45 proc. uważa, że Polska 2050 się rozpadnie, odmiennego zdania jest 22 proc. ankietowanych, a 33 proc. nie ma zdania.

Polska 2050 po odejściu Szymona Hołowni. Tak głosowali Polacy, nowy sondaż

Pod koniec września Hołownia potwierdził, że przekazał radzie krajowej partii swoją decyzję o rezygnacji z kandydowania na przewodniczącego Polski 2050 w styczniowych wyborach. "To ten etap, ten moment, by przekazać pałeczkę w sztafecie" - argumentował.

Marszałek Sejmu poinformował również o swoich nowych planach politycznych. "Złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" - napisał w mediach społecznościowych, dodając, że temat wsparcia humanitarnego jest mu bliższy niż polityka.

Ankieterzy Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytali Polaków o zdanie w tej sprawie. "Jak oceniasz - czy Polska 2050 rozpadnie się, jeśli Szymon Hołownia zrezygnuje z przywództwa tej partii?" - brzmiało pytanie.

Twierdząco odpowiedziało 45 proc. badanych - 27 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak", natomiast 18 proc. uważa, że partia Hołowni zdecydowanie rozpadnie się po jego odejściu.

Przeciwnego zdania było 22 proc. respondentów sondażu. 17 proc. z nich wskazało wariant "raczej nie", a 5 proc. wyraziło zdecydowane przekonanie, że Polska 2050 nie przetrwa.

Z kolei 33 proc. uczestników ankiety nie ma zdania na temat przyszłości politycznej formacji.

Szymon Hołownia o Polsce 2050: Jesteśmy partią demokratyczną

We wspomnianym wcześniej wpisie w mediach społecznościowych Szymon Hołownia podkreślał, że zostawia Polskę 2050 w "najlepszym politycznym momencie". Jak zauważył, za dwa lata odbędą się wybory parlamentarne.

"I dlatego też dziś, w najlepszym politycznie momencie, na dwa lata przed wyborami, mam odwagę powiedzieć: 'etap założyciela' w Polsce 2050 się skończył. Czas na nowe przywództwo. Nowe wizje. Nowe siły" - napisał.

Obecnie jednak partia Hołowni notuje wyraźny spadek poparcia w sondażach, który otrzymuje się od kilku miesięcy. W ostatnim z nich - przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Onetu - Polska 2050 uzyskała 1,6 proc. poparcia, co oznacza, że gdyby wybory odbywały się w momencie ankietowania, nie weszłaby do Sejmu.

Hołownia uspokajał w ubiegłym tygodniu, że jego formacja jest demokratyczna, wobec czego wszyscy starają się wypracować korzystne rozwiązanie w tej sytuacji. - Nie jesteśmy partią zamordystyczną, jesteśmy partią demokratyczną i wszyscy dyskutują o tym, jak sprawić, by Polska 2050 dobrze dalej popłynęła - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski.

Sondaż Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla WP został przeprowadzony techniką ankietowania elektronicznego na próbie 1085 osób w dniach 8-9 października 2025 roku.

"Też bym śpiewał". Mentzen o okrzykach kibiców do Tuska Polsat News Polsat News