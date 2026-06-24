W skrócie Lekarz Emil Jędrzejewski odmówił odpowiedzi na pytania prokuratury oraz nie chciał zeznawać bez obecności pełnomocnika.

Przesłuchanie dotyczy sprawy nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, a Jędrzejewski przekazał notatkę z danymi dwóch osób, które miały być poszkodowane.

Pełnomocnik Dawida Kacprzyka zagroził Jędrzejewskiemu procesem karnym za podawanie nieprawdziwych informacji i zniesławienie.

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Przypomnijmy, że chirurg został wezwany na przesłuchanie tuż po wywiadzie w kanale Zero, w którym zarzucił placówce, że narażano w niej pacjentów na utratę życia.

Ze słów Skiby wynika, że lekarz nie chciał wypowiadać się bez pełnomocnika.

"Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika". Prok. Skiba o przesłuchaniu Jędrzejewskiego

- Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika, złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania. Prokuratorzy referenci obu postępowań (...), poinformowali świadka, że nie jest możliwe przełożenie tego terminu, biorąc pod uwagę iż świadek jest osobą, która posiada istotne informacje dotyczące dwóch postępowań, co komunikował wczoraj w godzinach wieczornych w nagraniu jednego z programów telewizyjnych - tłumaczył prok. Skiba.

Przesłuchanie świadka ma zostać wznowione w poniedziałek o godzinie 9:00 rano.

Śledczy powiedział też, że były pracownik Szpitala Południowego przyniósł na przesłuchanie notatki z pełnymi danymi dwóch osób, które miały być poszkodowane w tej sprawie.

- Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce - powiedział.

- Ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś idzie z bombą informacyjną do programu telewizyjnego i mówi rzeczy wskazujące na popełnienie bardzo poważnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, gdzie mówimy o nośnym temacie (...), to podejrzewam, że takie informacje ma nie tylko w dokumentach niezbędnych, które może posiadać, ale przede wszystkim w głowie i w pamięci. Prokuratura jest organem ścigania i tu zasady gromadzenia materiału dowodowego - wyjaśnił rzecznik warszawskiej prokuratury.

"Nie pojawia się nazwisko Dawida K.". Prokuratura o zgonach w Szpitalu Południowym

- Przeanalizowaliśmy również te postępowania dotyczące zgonów, które miały nastąpić na SOR szpitala południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K. - powiedział prok. Skiba.

Śledczy przyznał jednak, że w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym planowane jest przesłuchanie prezydenta miasta.

- Przedwczoraj potwierdzaliśmy, że prezydent miasta stołecznego warszawy jest osobą typowaną do przesłuchania. myślę, że to przesłuchanie nastąpi no w najbliższych tygodniach - zaznaczył.

Pełnomocnik Dawida Kacprzaka: Jędrzejewskiego czeka proces

Wg. Jędrzejowskiego za nieprawidłowości w warszawskim szpitalu odpowiedzialny był Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz będący w trakcie robienia specjalizacji, który do niedawna był koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym.

W środę głos w sprawie zabrał pełnomocnik Dawida Kacprzyka, który potwierdził, że sytuacja z tomografem faktycznie miała miejsce, jednak nie została przedstawiona zgodnie z prawdą.

- Sytuacja taka - mój mocodawca wie to z przekazu - była, natomiast absolutnie nie tak opisana jak przez pana Jędrzejewskiego, bo chyba dotyczyło to po prostu badań przyczyny śmierci. Ta sytuacja miała miejsce zanim mój klient był w ogóle zatrudniony w szpitalu - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mecenas Jacek Dubois.

- Mój klient zaprzecza wszystkim interwencjom dotyczącym fałszowania dokumentacji i popełnienia błędów w sztuce. Jedyną prawdą, która jest w tej wypowiedzi jest to, że pan Kacprzyk rzeczywiście nakłaniał pacjentów do pisania skarg na pana Emila Jędrzejewskiego - dodał Dubois.

W związku z tym zagroził pozwem Jędrzejewskiemu. - Mój klient pragnie oświadczyć, że podane informacje są nieprawdziwe, są zniesławiające. Pan Jędrzejewski musi się w tej chwili liczyć z procesem karnym, który zostanie mu wytoczony, jeżeli w ciągu najbliższych godzin nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji - przekazał.

Jak dodał, "tego typu oszczerstwa mają chyba najwyższy stopień społecznej szkodliwości, uderzając w cudze dobre imię, podważają czyjąś wiarygodność zawodową i są całkowicie oddalone od stanu faktycznego".





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