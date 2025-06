Wroński był też pytany o to, jak polskie MSZ ocenia te działania Izraela . - Na razie wstrzymujemy się od ocen, ponieważ nie bardzo wiemy, jakie są skutki do końca tego zdarzenia - odpowiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w piątkowym orędziu do narodu ogłosił, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i ma wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego. Ostrzegł, że operacja może potrwać "wiele dni".