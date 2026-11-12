W skrócie Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z poparciem 29 proc., wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 16,5 proc. głosów w najnowszym sondażu IBRiS.

Konfederacja zajęła trzecie miejsce z wynikiem 13,2 proc., a Konfederacja Korony Polskiej otrzymała 10,5 proc. głosów.

Nowa Lewica z poparciem 7,6 proc. oraz Rozwój Plus z 6 proc. również weszłyby do Sejmu, podczas gdy PSL, Razem i Polska 2050 znalazły się poniżej progu wyborczego.

Według prognozy mandatów szeroka prawicowa koalicja uzyskałaby 241 miejsc w Sejmie.

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Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił układu sił w polskim parlamencie. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska.

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" formacja Donalda Tuska notuje 29 proc. poparcia (spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym badaniem).

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 16,5 proc. wskazań (spadek o 0,8 pkt proc.). Jak zauważono w publikacji, to najniższy wynik PiS w historii sondaży na zlecenie "Rz".

Dwie Konfederacja zbierają blisko jedną czwartą głosów. Nowy sondaż

Trzecie miejsce przypadło Konfederacji. Rezultat 13,2 proc. to o 2,1 pkt proc. mniej niż we wrześniowym sondażu IBRiS.

Konfederacja Korony Polskiej otrzymała 10,5 proc. wskazań (wzrost o 0,5 pkt proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze:

Poniżej progu wyborczego znalazły się:

Podział mandatów w Sejmie. Jeden blok zdobyłby większość

W oparciu o otrzymane w sondażu wyniki profesor Jarosław Flis dokonał podziału mandatów. KO otrzymałaby 188 miejsc w Sejmie, PiS - 96, Konfederacja - 72, formacja Grzegorza Brauna - 53, Nowa Lewica - 31, a Rozwój Plus 20.

Partie tworzące Koalicję 15 Października dysponowałyby 219 mandatami, czyli zbyt małą liczbą, by rządzić. Szeroka prawicowa koalicja (PiS, obie Konfederacje i Rozwój Plus) otrzymałyby 241 miejsc.

Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 59 proc. i jest zdecydowanie niższa od tej z wyborów parlamentarnych w 2023 roku, kiedy przekroczyła 74 proc. 41 proc. badanych nie zamierza oddać głosu.

Sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 6-7 listopada na reprezentatywnej grupie 1069 osób.



