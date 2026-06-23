Putin wygraża Europie. Sikorski ostrzega przed prowokacją

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Władimir Putin zapowiedział, że Rosja przeprowadzi ataki odwetowe na państwa europejskie, jeśli z ich terytoriów wystrzeliwane będą w kierunku Rosji drony. "To brzmi jak zapowiedź prowokacji" - skomentował wypowiedź rosyjskiego przywódcy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

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Radosław Sikorski przy mikrofonie na tle ścianki z godłem Polski i napisem Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Minister spraw zagranicznych Radosław SikorskiPawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Władimir Putin ogłosił, że Rosja odpowie atakiem na europejskie państwa, jeśli z ich terytorium zostaną wystrzelone drony w kierunku Rosji.
  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że zapowiedź Putina może być sygnałem do prowokacji.
  • Sikorski przypomniał o prowokacji gliwickiej z 1939 roku jako przykład podobnych działań w historii.
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- Zachód nie odważy się jeszcze przeprowadzić ataków na Rosję ze swojego terytorium, ponieważ zdaje sobie sprawę, że spotka się to z odpowiedzią Moskwy - powiedział Władimir Putin podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

Natomiast podczas spotkania z absolwentami uczelni wojskowych Putin wprost zapowiedział, że w razie ataku z terytorium państw Europejskich "nastąpi atak odwetowy". Zaznaczył jednocześnie, że państwa bałtyckie nie chcą eskalować konfliktu z Rosją w sytuacjach naruszenia przestrzeni powietrznej.

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- Nie wskazują palcem na Moskwę. Mówią, że to ukraińskie drony. To błąd, awaria systemu walki radioelektronicznej albo coś jeszcze innego - stwierdził.

Sikorski komentuje słowa Putina. Szef MSZ ostrzega przed prowokacją

Wypowiedzi Putina skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "To brzmi jak zapowiedź prowokacji" - stwierdził we wpisie na platformie X. "Spodziewam się ataku na terytorium Rosji pod fałszywą flagą, na który Putin 'odpowie'" - dodał szef MSZ.

Jednocześnie Sikorski przypomniał, że do podobnej prowokacji doszło przed wybuchem II wojny światowej. "W sierpniu 1939 roku Abwehra zaaranżowała 'polski' atak na radiostację w Gliwicach, aby dać sobie pretekst do wojny" - napisał.

Minister odniósł się do tzw. prowokacji gliwickiej z 31 sierpnia 1939 roku, gdy III Rzesza przeprowadziła operację dywersyjną pod fałszywą flagą na niemiecką radiostację w Gliwicach, oskarżając o atak Polaków. Wydarzenie to miało dać Niemcom pretekst do rozpoczęcia inwazji na Polskę.

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