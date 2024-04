- W imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , w imieniu Lewicy i w imieniu kobiet z Lewicy deklaruję, że będziemy zawsze stały po stronie kobiet - powiedziała w Sejmie szefowa ministerstwa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk . - Niezależnie od tego, co podpowiadają nam nasze konserwatywne koleżanki lub ich konserwatywni koledzy - dodała.

Pustki w ławach rządowych i samotny baner. Temat przerywania ciąży w Sejmie

Choć temat aborcji budzi wiele kontrowersji natury światopoglądowej, to podczas przedstawiania uzasadnień do projektów ustaw ławy sejmowe i rządowe świecą pustkami.

Przy mównicy ustawiono baner symbolizujący rachunek zatytułowany "Aborcyjny dług Polski", przyniesiony do parlamentu przez środowiska pro-choice. Widniała nad nim kwota prawie 50 mln złotych.

Relacja z czwartkowych obrad parlamentu w Interii dostępna tutaj. Prace odbywają się w napiętej atmosferze. Porozumienia w sprawie aborcji brakuje nie tylko między opozycją a rządem, ale nie ma go też w samej koalicji.

Minister rodziny: Śpieszę wyjaśnić, co Lewica robi dla kobiet

- Ufam, że wynikające z błędu, z braku wiedzy, a nie ze złych intencji, ale spieszę wyjaśnić, co Lewica, która stoi na czele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, robi dla kobiet - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa MRPiPS wymieniła w tym kontekście podwyżki m.in. dla pracowników socjalnych pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej ; tzw. rentę wdowią oraz tzw. babciowe, czyli wsparcie dla kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim.

Sejm. Debata nad czterema projektami koalicji rządzącej

Pierwsza propozycja Lewicy to projekt nowelizacji Kodeksu karnego, złożony w Sejmie w listopadzie 2023 roku Projekt dotyczy częściowej depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży. Całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Druga propozycja Lewicy to projekt ustawy "o bezpiecznym przerywaniu ciąży". Dotyczy zagwarantowania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie tego terminu. Projekt ustawy wprowadza także dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia i dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży oraz udzielania osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.