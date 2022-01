- W 2021 r. ogólna liczba pożarów zmalała o ponad 22 tys., ze 128 752 w 2020 r. do 106 446 . Wzrosła liczba ofiar pożarów, w 2020 było ich 489, a w 2021 roku 515 - powiedział w sobotę rzecznik komendanta głównego PSP brygadier Krzysztof Batorski.

W ubiegłym roku było także więcej pożarów w budynkach mieszkalnych. Jak wynika z danych PSP, wybuchło ich 33 862 (w roku 2020 było ich 31 494), wzrosła także liczba ich ofiar i wyniosła 421 (rok wcześniej ofiar było 359).



Liczba wszystkich działań strażaków zmniejszyła się

Jednak - jak wynika z danych PSP - pożary to tylko część zdarzeń, którymi zajmowali się w ubiegłym roku strażacy.



- Porównując z rokiem 2020 liczba wszystkich działań realizowanych przez straż pożarną w 2021 roku zmniejszyła się o 3,5 tys., z 583 251 do 579 659 - powiedział Krzysztof Batorski.



W tej liczbie - poza pożarami - znalazły się także wyjazdy strażaków do wypadków komunikacyjnych, ale także przewożenie ludzi do szpitali czy na szczepienia oraz pomoc, jaką strażacy udzielali zwierzętom. Łącznie działań niezwiązanych z gaszeniem pożarów było w 2021 r. 428 008, czyli o 14 146 więcej niż rok wcześniej.



- Wzrosła także liczba alarmów fałszywych - z 40 637 do 45 205 - powiedział rzecznik komendanta głównego PSP.