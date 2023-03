- Jesteśmy pod krzyżem na placu Piłsudskiego w miejscu upamiętniającym słowa ojca świętego Jana Pawła II. Te mury na około słyszą do dziś słowa: "Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi" - powiedział dziennikarzom lider PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Jan Paweł II to wielki Polak

Podkreślił, że Jan Paweł II to wielki Polak. - Przychodzimy oddać mu hołd i wyrazić wdzięczność za wolność, za niepodległość, za zniszczenie "żelaznej kurtyny", za obudzenie narodu, za obudzenie Europy i świata, za to wszystko, co dobre dokonał w swoim życiu, dla nas to jest wielki Jan Paweł II - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zwrócił uwagę, że nieżyjący nie mogą się bronić. - I o tym też wszyscy ci, którzy z łatwością dzisiaj rzucają różne słowa muszą pamiętać - dodał szef ludowców.

Zaznaczył, że prezydent USA Joe Biden, który w ostatnim czasie dwukrotnie był w Polsce, dwukrotnie w swoich publicznych przemówieniach cytował Jana Pawła II. - Nie dajmy zniszczyć tego, co dobre niósł Jan Paweł II, tego świadectwa wiary, patriotyzmu, miłości do ojczyzny tego, co zrobił dla Polski - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

- Jesteśmy od tego, żeby dać świadectwo i pokazać, jaka była prawda. My pod tym znakiem świadka czasów i twórcy możliwości odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i pokoju na świecie Jana Pawła II stoimy i stać będziemy - podkreślił lider PSL.