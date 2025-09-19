W skrócie Dwie radne Gdyńskiego Dialogu dołączyły do PSL - Anna Salomon oraz Beata Zastawna.

PSL przedstawia listę dziesięciu kluczowych projektów dla Gdyni.

Lider lokalnych struktur PSL, Maciej Samsonowicz, zapowiada walkę o stanowisko prezydenta Gdyni w przyszłych wyborach i wskazuje dwóch kandydatów.

Do PSL-u dołączają Anna Salomon oraz Beata Zastawna. - Nowe koleżanki traktujemy przede wszystkim jako działaczki społeczne i samorządowe, które są w Radzie Miasta Gdyni - mówi Interii Maciej Samsonowicz. Prezes PSL Gdynia wskazuje na właśnie przygotowaną strategię dziesięciu spraw, które partia uważa za kluczowe dla miasta.

- Nasz plan obejmuje część postulatów, które Gdyński Dialog miał na sztandarach. To sprawy samorządowe dotyczące na przykład kwestii związanych z transportem, bo niestety trend wypierania samochodów z centrum Gdyni przekroczył wszystkie granice - podkreśla nasz rozmówca.

Gdynia. Strategiczne projekty za pięć miliardów

Samsonowicz jest nie tylko prezesem PSL Gdynia. Doradza również ministrowi obrony narodowej. W "Dziesiątce PSL Gdynia" są też duże projekty infrastrukturalne, na czele z Drogą Czerwoną, czyli połączeniem drogowym Portu Gdynia z siecią dróg krajowych i obwodnicą Trójmiasta. W grę wchodzi również modernizacja Estakady Kwiatkowskiego.

Projekty w ramach "Dziesiątka PSL Gdynia":

Budowa Drogi Czerwonej i modernizacja Estakady Kwiatkowskiego;

Modernizacja linii kolejowej nr 201;

Projekt nowej Hali Targowej;

Rozwój obszaru Międzytorza;

Realizacja Zielonego Okręgu Przemysłowego "Kaszubia";

Większe inwestycje w dzielnicach;

Modernizacja edukacji w Gdyni;

Szybsza i dostępniejsza komunikacja miejska;

Reforma strefy płatnego parkowania;

Uwzględnienie potrzeb osób zmotoryzowanych.

Szef lokalnego PSL podkreśla, że kierował pracami nad raportem w ramach inicjatywy Pakt dla Bezpieczeństwa Polski - Pomorze Środkowe.

- Dzięki tym pracom udało się pozyskać środki, natomiast teraz pytanie brzmi, jak magistrat Gdynia do tego podejdzie. Remont Estakady Kwiatkowskiego to jest około 500 milionów, natomiast to będzie inwestycja realizowana z miastem. Pytanie, czy oni już się do tego przygotowują, czy nie - zwraca uwagę Samsonowicz.

Nie jestem w stanie przerobić wszystkich deklaracji członkowskich. Mamy szturm

Nowe radne są dla PSL ważne nie tylko w kontekście projektów typowo miejskich, ale również większych inwestycji. Szczególnie ze względu na dostęp do Rady Miasta.

- Gdynia to miasto strategiczne, które jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jeśli teraz udało się wypracować z wielkim trudem ponad pięć miliardów na te dwie kluczowe dla obronności inwestycje, to chcemy wiedzieć, że teraz będą realizowane szybko i ze starannością, zwłaszcza w tym zakresie dotyczącym miasta - komentuje Samsonowicz.

Samsonowicz opowiada nam również o planach lokalnego PSL, które chce być bardziej otwarte na mieszkańców. W połączniu z planowanymi projektami - mniejszymi i większymi, ma to przekonać gdyńskich wyborców zarówno podczas wyborów parlamentarnych w 2027, jak i samorządowych w 2029 roku.

- Jeśli przystępują do nas działaczki samorządowe, to znaczy, że być może wszystkie sondaże nie są prawdziwe i PSL jest atrakcyjną partią dla ludzi, którzy chcą działać - uważa Samsonowicz.

- Ja odszyfrowuje skrót PSL jako partia sprawczych ludzi i my tę sprawczość Gdyni pokazaliśmy. Jak rok temu mówiłem, że będzie Droga Czerwona i środki na nią, to wszyscy się pukali w głowę. Dzisiaj się okazuje, że do nas przepisują się ludzie - podkreśla szef gdyńskiego PSL.

Wybory samorządowe. PSL chce walczyć o fotel prezydenta miasta

W tym kontekście Samsonowicz wspomina dwa nazwiska: Artura Dziambora i byłego wiceprezydenta Gdyni - Bartłomieja Austena. Nazwiska ważne, szczególnie w kontekście wyborów w 2029. PSL chce wystawić w Gdyni swojego kandydata na prezydenta miasta. - Kandydatem będzie albo Bartek Austen, albo Artur Dziambor. Mam dzisiaj wybór i dwóch kandydatów w mieście, w którym nie mieliśmy wystawionej listy. Jestem tutaj optymistą - mówi Interii Samsonowicz.

Podkreśla też, że nowe radne to nie koniec transferów do PSL. - Jestem trochę zaskoczony, bo nie jestem w stanie przerobić wszystkich deklaracji członkowskich. Mamy szturm. Dzisiaj jeszcze przyjmę dwóch radnych dzielnicowych. Wygląda na to, że jak się robi, a nie gada, to ma sens i ludzie chcą dołączyć. Myślę, że będziemy mieć bardzo mocną listę samorządową i w wyborach parlamentarnych - zaznacza Maciej Samsonowicz.

