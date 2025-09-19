PSL chce zawalczyć o Gdynię. Dwie radne zmieniają barwy
Dwie radne Gdyńskiego Dialogu zasilą szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak mówi Interii prezes lokalnych struktur PSL Maciej Samsonowicz, partia przeżywa "szturm" aplikacji nowych członków. Formacja ma też ambitne plany. Nie tylko jeśli chodzi o projekty miejskie, ale też w kontekście wyborów. PSL chce walczyć o stanowisko prezydenta Gdyni. Samsonowicz wskazuje dwóch możliwych kandydatów.
W skrócie
- Dwie radne Gdyńskiego Dialogu dołączyły do PSL - Anna Salomon oraz Beata Zastawna.
- PSL przedstawia listę dziesięciu kluczowych projektów dla Gdyni.
- Lider lokalnych struktur PSL, Maciej Samsonowicz, zapowiada walkę o stanowisko prezydenta Gdyni w przyszłych wyborach i wskazuje dwóch kandydatów.
Do PSL-u dołączają Anna Salomon oraz Beata Zastawna. - Nowe koleżanki traktujemy przede wszystkim jako działaczki społeczne i samorządowe, które są w Radzie Miasta Gdyni - mówi Interii Maciej Samsonowicz. Prezes PSL Gdynia wskazuje na właśnie przygotowaną strategię dziesięciu spraw, które partia uważa za kluczowe dla miasta.
- Nasz plan obejmuje część postulatów, które Gdyński Dialog miał na sztandarach. To sprawy samorządowe dotyczące na przykład kwestii związanych z transportem, bo niestety trend wypierania samochodów z centrum Gdyni przekroczył wszystkie granice - podkreśla nasz rozmówca.
Gdynia. Strategiczne projekty za pięć miliardów
Samsonowicz jest nie tylko prezesem PSL Gdynia. Doradza również ministrowi obrony narodowej. W "Dziesiątce PSL Gdynia" są też duże projekty infrastrukturalne, na czele z Drogą Czerwoną, czyli połączeniem drogowym Portu Gdynia z siecią dróg krajowych i obwodnicą Trójmiasta. W grę wchodzi również modernizacja Estakady Kwiatkowskiego.
Projekty w ramach "Dziesiątka PSL Gdynia":
- Budowa Drogi Czerwonej i modernizacja Estakady Kwiatkowskiego;
- Modernizacja linii kolejowej nr 201;
- Projekt nowej Hali Targowej;
- Rozwój obszaru Międzytorza;
- Realizacja Zielonego Okręgu Przemysłowego "Kaszubia";
- Większe inwestycje w dzielnicach;
- Modernizacja edukacji w Gdyni;
- Szybsza i dostępniejsza komunikacja miejska;
- Reforma strefy płatnego parkowania;
- Uwzględnienie potrzeb osób zmotoryzowanych.
Szef lokalnego PSL podkreśla, że kierował pracami nad raportem w ramach inicjatywy Pakt dla Bezpieczeństwa Polski - Pomorze Środkowe.
- Dzięki tym pracom udało się pozyskać środki, natomiast teraz pytanie brzmi, jak magistrat Gdynia do tego podejdzie. Remont Estakady Kwiatkowskiego to jest około 500 milionów, natomiast to będzie inwestycja realizowana z miastem. Pytanie, czy oni już się do tego przygotowują, czy nie - zwraca uwagę Samsonowicz.
Nie jestem w stanie przerobić wszystkich deklaracji członkowskich. Mamy szturm
Nowe radne są dla PSL ważne nie tylko w kontekście projektów typowo miejskich, ale również większych inwestycji. Szczególnie ze względu na dostęp do Rady Miasta.
- Gdynia to miasto strategiczne, które jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jeśli teraz udało się wypracować z wielkim trudem ponad pięć miliardów na te dwie kluczowe dla obronności inwestycje, to chcemy wiedzieć, że teraz będą realizowane szybko i ze starannością, zwłaszcza w tym zakresie dotyczącym miasta - komentuje Samsonowicz.
Samsonowicz opowiada nam również o planach lokalnego PSL, które chce być bardziej otwarte na mieszkańców. W połączniu z planowanymi projektami - mniejszymi i większymi, ma to przekonać gdyńskich wyborców zarówno podczas wyborów parlamentarnych w 2027, jak i samorządowych w 2029 roku.
- Jeśli przystępują do nas działaczki samorządowe, to znaczy, że być może wszystkie sondaże nie są prawdziwe i PSL jest atrakcyjną partią dla ludzi, którzy chcą działać - uważa Samsonowicz.
- Ja odszyfrowuje skrót PSL jako partia sprawczych ludzi i my tę sprawczość Gdyni pokazaliśmy. Jak rok temu mówiłem, że będzie Droga Czerwona i środki na nią, to wszyscy się pukali w głowę. Dzisiaj się okazuje, że do nas przepisują się ludzie - podkreśla szef gdyńskiego PSL.
Wybory samorządowe. PSL chce walczyć o fotel prezydenta miasta
W tym kontekście Samsonowicz wspomina dwa nazwiska: Artura Dziambora i byłego wiceprezydenta Gdyni - Bartłomieja Austena. Nazwiska ważne, szczególnie w kontekście wyborów w 2029. PSL chce wystawić w Gdyni swojego kandydata na prezydenta miasta. - Kandydatem będzie albo Bartek Austen, albo Artur Dziambor. Mam dzisiaj wybór i dwóch kandydatów w mieście, w którym nie mieliśmy wystawionej listy. Jestem tutaj optymistą - mówi Interii Samsonowicz.
Podkreśla też, że nowe radne to nie koniec transferów do PSL. - Jestem trochę zaskoczony, bo nie jestem w stanie przerobić wszystkich deklaracji członkowskich. Mamy szturm. Dzisiaj jeszcze przyjmę dwóch radnych dzielnicowych. Wygląda na to, że jak się robi, a nie gada, to ma sens i ludzie chcą dołączyć. Myślę, że będziemy mieć bardzo mocną listę samorządową i w wyborach parlamentarnych - zaznacza Maciej Samsonowicz.