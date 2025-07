Połączone sejmowe komisje do spraw dzieci i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka zajęły się w środę sytuacją finansową Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu małoletnich poniżej lat 15 w latach 2024 i 2025.

Z informacji przedstawionych w trakcie posiedzenia wynika, że NIK ma zastrzeżenia co do uchwał Państwowej Komisji , na mocy których uregulowano zasady przyznawania nagród przewodniczącej i wiceprzewodniczącym. Skutkiem tego działania było wydatkowanie kwoty 20 tys. 850 zł.

W ocenie NIK możliwość przyznania nagród członkom Komisji jest uregulowana prawnie i nie może być uzależniona od decyzji przewodniczącej, co mogłoby naruszać niezależność Komisji. Dlatego Izba wskazała, że " uchwała Komisji w sprawie wynagradzania i członków nie może być wiążąca ".

Członkowie komisji wyjaśnili posłom, że zgłaszali wątpliwości co do możliwości przyznawania nagrody samym sobie. Mimo to, jak zaznaczyli, przewodnicząca Bućko zapewniała ich o zgodności z przepisami prawa, powołując się na wynik ekspertyzy prawnej. W konsekwencji 18 grudnia 2024 r. na wniosek przewodniczącej podjęli oni uchwałę o przyznaniu nagród przewodniczącej i jej zastępczyniom przy uwzględnieniu, że zarówno główna księgowa, jak i adwokat pozytywnie zaopiniowali ich przyznanie.