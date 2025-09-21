Respondentom zadano pytanie, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

Sondaż. Polacy za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 21 proc. respondentów, natomiast "raczej tak" wskazało 29,5 proc. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 50,5 proc. ankietowanych osób.

Z kolei przeciwko obowiązkowej służbie wojskowej opowiada się łącznie 40,6 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 28,2 proc., a "zdecydowanie nie" - 12,4 proc.

Blisko co dziesiąty Polak - 8,9 proc. - nie ma w tej kwestii zdania lub "trudno mu powiedzieć".

Obowiązkowa służba wojskowa. Polska inwestuje w armię

Polska w 2025 roku wyda na obronność 4,7 proc. PKB. W przyszłym roku ma to być nawet 5 proc. PKB, czyli ponad 200 mld złotych.

Nasz kraj w ostatnich latach zawarł wiele dużych umów na zakup broni m.in. amerykańskich samolotów bojowych F-35, czołgów Abrams, mobilnych systemów wyrzutni rakietowych HIMARS, śmigłowców Apache czy południowokoreańskich samolotów FA-50, systemów wyrzutni rakietowych Chunmu, czołgów K2 czy dział samobieżnych K9.

Głęboka reforma polskiej armii jest wynikiem rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Kluczowe decyzje zaczęły zapadać po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

