Natomiast 15,4 proc. respondentów wskazało, że Polska 2050 przejdzie do opozycji lub zawiąże koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Z kolei na ostatni scenariusz dotyczący tego, że ugrupowanie Szymona Hołowni przejdzie do opozycji , ale jednak będzie wspierać obecny rząd w ważnych głosowaniach, zagłosowało 13,8 proc. Polaków.

- Pełne zaufanie to jest kategoria bardzo rzadka w polityce i nawet w życiu (...) Nie mam zamiaru ani tłumaczyć, interpretować, a już na pewno nie tłumaczyć się za to, co robi marszałek Hołownia i ugrupowanie Polska 2050. To są ich decyzje - mówił szef rządu. - Jeśli się okaże, że komuś nie pasuje, albo jeśli ktoś przesadzi, to się pożegnamy - podkreślił Tusk.